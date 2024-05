Mercedes: debutta l'edizione limitata Digital Edition

La gamma Mercedes-Benz in Italia si arricchisce della serie speciale Digital Edition, un'edizione limitata appannaggio di Classe A, Classe B, GLA ed EQA, con un prezzo base di 44.965 euro, che punta sulla dotazione tecnologica e digitale offrendo un vantaggio cliente di oltre il 70% in rapporto ai contenuti presenti a bordo. Questa limited edition, pensata per i modelli che consentono l'accesso all'universo della stella a tre punte, risponde all'esigenza dell'80% dei clientela Mercedes-Benz, che considera i servizi digitali fondamentali per la propria esperienza di guida. Non a caso nei primi mesi del 2024 è stata riscontrata una crescita della richiesta di Digital Extra superiore all'80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un fatturato di oltre un milione di euro.



D'altra parte, Mercedes me, che consente l'accesso al mondo digitale del brand, è presente in 50 mercati, vanta oltre 10 milioni di auto connesse e, entro il 2025, mira ad espandersi ad un totale di 69 mercati per avere più di 16 milioni di auto connesse. Forti del Connect Package, che sostituisce i pacchetti 'Remote Package', 'Navigation Package', 'GUARD 360° Package', 'Entertainment Package', 'Pacchetto personalizzato', 'Remote & Servizi di navigazione', 'Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza', In-Car Office' e 'Navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensioni' e li concentra in un'unica offerta, le Digital Edition possono contare su 41 Digital Extras, offerti di serie per tre anni, attraverso i quali vengono incrementati il comfort di marcia e l'esperienza interattiva con l'auto. Per gli altri modelli, invece, il Connect Package è disponibile sul Mercedes me Store in abbonamento mensile al costo di 14,90 euro, o annuale, con un canone di 149 euro. Infine, le Digital Edition portano in dote la vernice metallizzata e diversi accessori, tra quelli più apprezzati dalla clientela della stella, tra cui il pacchetto assistenza alla guida, lo smartphone Integration, il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° ed il pacchetto guard 360°.

