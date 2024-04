Nuova Lancia Ypsilon: si aprono gli ordini dell'intera gamma

Da oggi si apre in Italia l'ordinabilità dell'intera gamma di Nuova Lancia Ypsilon, disponibile in tre nuovi allestimenti, tutti con motorizzazione sia ibrida che elettrica, e contestualmente si avvia la produzione di serie della vettura. Nuova Lancia Ypsilon viene proposta con prezzi di listino a partire da 24.900 euro per la versione ibrida, e di 34.900 che diventano 29.900 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a EU4 e di incentivi statali, e 31.900 euro in assenza di rottamazione per la versione elettrica. "Dopo la presentazione ufficiale della Nuovo Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina - ha detto Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia, durante un incontro con la stampa specializzata - quella di oggi è un'altra data importante nel piano di Rinascimento di Lancia: oggi apriamo, infatti, in Italia, l'ordinabilità di tutte le versioni della Nuova Lancia Ypsilon, che si potranno trovare presso i concessionari "casa Lancia" italiani a partire da inizio giugno. La Nuova Lancia Ypsilon è una vettura tutta nuova, moderna e che guarda al futuro. È la prima delle tre nuove auto del piano strategico con cui il marchio Lancia entrerà nel mercato premium europeo".

La versione ibrida è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 L da 100 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri con cambio automatico e-DCT a 6 rapporti. Il motore garantisce una velocità massima di 190 km/h, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3" e al contempo emissioni comprese tra i 103 e i 104 g/km in ciclo WLTP. Nella versione 100% elettrica Lancia Ypsilon è dotata di un motore da 156 cavalli/115 kW e una batteria da 51kWh con un'autonomia di circa 400 km in ciclo combinato WLTP e con una ricarica rapida di 24 minuti (per passare dal 20% all'80%) o di 100 km in 10 minuti.

"E' la vettura ideale - ha detto Napolitano - per clienti rispettosi dell'ambiente e interessati ad un facile accesso alle zone a traffico limitato, alla ricerca di un maggiore comfort di guida e alla comodità della ricarica domestica, sfruttando fonti rinnovabili, come l'energia solare o eolica".

I tre allestimenti disponibili sono: Nuova Lancia Ypsilon, vettura di ingresso già con una ricca dotazione di serie; Nuova Lancia Ypsilon LX con una dotazione ancora più ricca e completa; oltre alla Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina.

"La scelta dello storico nome LX - ha sottolineato Napolitano - sottolinea l'animo Progressive Classic del marchio. Nata nel 1966 per celebrare il 60° anniversario di Lancia e poi adottata sulle versioni più preziose dei modelli, oggi la sigla LX ritorna sulla Nuova Lancia Ypsilon, attualizzandone il doppio significato: il numero 60, "LX" in numeri romani, a celebrare il traguardo allora raggiunto, e l'acronimo con chiaro riferimento alla premiumness del marchio. La Nuova Lancia Ypsilon LX è la versione dedicata ai clienti più esigenti: completa in quanto a contenuti, con ricchezza di materiali e cura nei dettagli".





Sei le tonalità di esterni disponibili per i primi due livelli di allestimento, a cui si aggiungono le varianti bi-color contraddistinte dalla combinazione con tettuccio nero: Grigio Granito, Nero Ardesia, Bianco Marmo, Blu Lancia, Verde Giada, Oro. La versione Cassina è invece caratterizzata unicamente dall'esclusiva tonalità Blu Lancia, colore iconico nella tradizione del marchio.

Su entrambe le motorizzazioni è possibile beneficiare di un'offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, con una rata di 150€ al mese per 36 mesi e di soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox per i modelli alimentati con motorizzazione elettrica. Alla scadenza del finanziamento, il cliente ha la possibilità di riscattare il veicolo con il pagamento di una maxi-rata, importo variabile a seconda dell'allestimento, o alternativamente restituire o sostituire il veicolo alla scadenza contrattualmente prevista. Napolitano ha poi spiegato che entro settembre di quest'anno Nuova Lancia Ypsilon sarà proposta nei mercati di Belgio e Olanda e a seguire, ad inizio 2025, in Spagna e Francia per poi arrivare anche in Germania. "Con il raggiungimento di questi mercati - ha concluso - contiamo di arrivare a un mix del 20% in Europa con le vetture EV. Le ultime vetture della vecchia gamma invece usciranno dalle linee di produzione fra luglio e agosto".

