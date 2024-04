Suzuki Across si rinnova ma il prezzo rimane lo stesso

Suzuki ha deciso di aggiornare Across Plug-in con due novità, lasciando invariato il prezzo.

Gli aggiornamenti sono il nuovo navigatore satellitare integrato, che si aggiunge alle App di navigazione da smartphone, accessibili grazie alla connettività Apple CarPlay wireless, Android Auto e MirrorLink, oltre all'Introduzione nella dotazione di serie del sistema Intelligent Speed Assist.

Quest'ultimo dispositivo consente al veicolo di adeguare automaticamente la sua velocità ai limiti incontrati sulla strada e riconosciuti dai sensori elettronici di bordo. Il sistema opera in maniera autonoma per evitare un involontario superamento delle velocità imposte, dando comunque la possibilità al conducente di disattivarlo, se lo ritiene opportuno.

Con l'adozione di questo dispositivo Across Plug-In ottiene l'omologazione GSR (Global Safety Regulation) e si allinea ai requisiti imposti da una normativa che diverrà obbligatoria per tutti i veicoli di nuova omologazione nel corso del 2024.

Nuova Across Plug-In può essere ordinata presso le concessionarie al prezzo confermato di 55.400 euro, senza dunque alcuna variazione rispetto al listino precedente. Con il suo posizionamento Across Plug-In continuerà poi a beneficiare degli incentivi previsti dallo Stato per le auto che rientrano nella fascia di emissioni 21/60 g/km di CO2.



