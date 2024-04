Audi apre gli ordini per la nuova Q6 e-tron

Ordini aperti per la prima Audi di serie basata sulla piattaforma nativa elettrica PPE, la Q6 e-tron, che arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2024 con prezzi a partire da 79.500 euro. Prima di raggiungere i punti vendita, però, la vettura compie il suo debutto in società, in anteprima mondiale, presso l'Audi House of Progress, durante la Milano Design Week. Forte dei una ricarica a corrente continua da 270 kW di potenza, consente di recuperare fino a 255 chilometri di percorrenza in 10 minuti, e può sfruttare anche la funzione Plug & Charge. Sotto pelle nasconde un powertrain da 387 CV, mentre la variante sportiva SQ6 e-tron quattro arriva fino a 517 CV in modalità boost. Grazie ad una batteria agli ioni di litio da 100 kWh, la nuova elettrica dei quattro anelli promette un'autonomia di 625 km. La sua tecnologia si estende anche nell'abitacolo, dove il comando vocale è gestito dall'intelligenza artificiale, e ad arriva sino al processo produttivo, visto che l'Audi Q6 e-tron, costruita ad Ingolstadt, è certificata carbon neutral.

Inoltre, Audi Italia offre ai clienti dei servizi innovativi, come dimostra l'e-tron power on demand, incluso nel canone Audi Value Noleggio, che consente la ricarica "on demand on location" fino a 90 kW di potenza attraverso i van 100% elettrici di E-GAP, per rifornire la vettura di energia in qualsiasi momento senza la necessità di cercare una colonnina.



