Alfa Romeo Milano, si parte con Speciale Elettrica e Ibrida

La nuova Alfa Romeo Milano è 'scattante' anche nello schema di acquisto, con una gamma composta tra quattro motorizzazioni e tre pack di allestimento. Chi vuole acquistarla può optare per la Elettrica che è proposta in due versioni, una con potenza di 156 Cv e, nel caso della Veloce, di 240 Cv. Chi vuole guidare invece una Milano a benzina può optare per la Ibrida da 136 Cv oppure per la Ibrida Q4 che ha la stessa potenza ma con in più la trazione integrale. Al lancio, programmato per giugno, saranno disponibili solo la Elettrica Speciale da 156 cv che costa 41.500 euro (compresa easyWallbox) e la Ibrida Speciale a due ruote motrici che è a listino a 31.900 euro. A breve arriverà però anche la Milano Ibrida (versione d'ingresso) che costerà 29.900 euro.

Alfa Romeo ha previsto che, nel caso di un acquisto con finanziamento, alla Elettrica 156 Cv si applichi uno sconto che fa scendere il listino a 36.500 euro, questo però solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro 4 oltre e di proprietà dell’acquirente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi. L'offerta è valida fino al 30 aprile e prevede un Tan fisso del 4,99% e un Taeg del 6,15%. I canoni mensili sono 35 da 200,72 euro oltre un primo canone di 11.507,36 euro. Il valore di riscatto della Milano Elettrica Speciale è di 25.397,99 euro. Per la Milano Speciale Ibrida i vantaggi sono egualmente legati al finanziamento. Sono previsti - con un Tan fisso del 4,99% e un Taeg del 6,42% - 35 canoni mensili da 200 euro oltre al primo canone anticipato di 8.779,12 euro. Il valore di riscatto al termine dei tre anni è di 20.610 euro. Tutto questo si combina con tre pack di allestimento.

Quello definito Techno corrisponde alla massima dotazione in termini di sicurezza, tecnologia e funzionalità, tanto da consentire la guida autonoma di livello 2. Sono previsti il portellone elettrico da usare senza mani, i proiettori Led Matrix e la il sistema di navigazione connessa con assistente virtuale. Punta invece al massimo confort e alla esclusività il pack Premium che propone gli interni misto vinile-tessuto, il sedile guidatore con regolazione elettrica e funzione di massaggio. Sono presenti anche l'illuminazione d’ambiente interna configurabile e la pedaliera che, al pari dei due listelli battitacco, è in alluminio. Sport che per definizione conferisce il massimo della emozionalità del mondo corse con Sedili Sabelt, rivestimenti in Alcantara e caratterizzazione sportiva negli esterni.

Due soli gli optional che Alfa Romeo ha inserito nei listini della nuova Milano: il tetto panorama (1.350 euro) e per la Elettrica la pompa di calore (850 euro). Interessante notare che nomi milanesi - o dell'hinterland - compaiono anche nella cartella colori: sono il Bianco Sempione (senza sovrapprezzo), il Nero Tortona (600 euro), il Blu Navigli e il Grigio Arese (900 euro) oltre al Rosso Brera che costa 1.200 euro. Tutte le combinazioni di verniciatura con il tetto nero - che non prevedono come tinta del corpo vettura il Bianco Sempione e il Nero Tortona - sono proposte a 1.200 euro, costo che sale a 1.500 euro per il Rosso Brera.

