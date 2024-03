Mazda CX-60: ha un'architettura pensata per la guida

Con la CX-60 Mazda ha lavorato per traslare il concetto di Jinba-Ittai, che definisce il feeling tra l'auto e il guidatore, su di una vettura a baricentro alto.

Nato sull'architettura scalabile multi-soluzione Skyactiv, e forte di numerosi miglioramenti volti ad migliorarne il comportamento su strada, questo Suv può contare su una scocca dalla rigidità adeguata a garantire una risposta senza ritardi, e sfrutta sedili che rendono più semplice per ogni occupante, mantenere l'equilibrio nella fase dinamica. Un momento in cui l'esclusivo sistema Mazda di controllo della postura del veicolo, denominato KPC stabilizza l'auto, offrendo maggior coinvolgimento anche in situazioni in cui si è sottoposti ad un'elevata forza G. Si tratta di soluzioni che aiutano a sfruttare al meglio il potenziale prestazionale del poderoso motore turbodiesel a sei cilindri in linea mild hybrid da 3.3 litri e 249 CV di potenza, che raggiunge una coppia massima di 550 Nm; o della power unit ibrida plug-in da 327 CV e 500 Nm di coppia massima, in grado di far scattare la CX-60 da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Sulla variante Phev, inoltre, la batteria da 17,8 kWh posizionata tra i due assali abbassa il baricentro, e la trazione integrale permanente offre un maggior controllo anche in situazioni di aderenza non ottimali. Anche la versione turbodiesel più potente, quella da 249 CV, si avvale della trazione sulle quattro ruote, mentre la variante da 200 CV utilizza la sola trazione posteriore, che è quella di base dell'architettura della CX-60, la quale prevede anche il motore posizionato in maniera longitudinale. Uno schema che migliora la distribuzione dei pesi, a tutto vantaggio della dinamica al volante, la quale viene enfatizzata anche da uno schema nobile sia per le sospensioni anteriori che per quelle posteriori. Infatti, all'avantreno troviamo il doppio braccio oscillante, mentre dietro una soluzione multi-link: il massimo per coniugare precisione e rapidità in ingresso di curva con il comfort di marcia. Il tutto è integrato con una serie completa di avanzate tecnologie di assistenza alla guida i-Activsense per una sicurezza attiva da 5 stelle Euro NCAP.

Infine, per adattare la vettura alle varie situazioni di marcia, il guidatore può scegliere tra 4 modalità di guida, a cui si aggiunge la modalità EV per la versione ibrida plug-in.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA