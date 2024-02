Peugeot taglia listino e-3008 per poter accedere a incentivi

Approfittando dei rinnovati incentivi statali, Peugeot Italia ha deciso di tagliare il listino dell'elettrica e-3008 per permetterle di rientrare nei parametri di prezzo massimo di 42.700 euro, stabiliti per accedere ai benefici all'acquisto. Grazie a una diminuzione di 7.800 euro, da 49.780 euro sino alla nuova richiesta di 41.980 euro, la versione Allure del crossover del Leone rientra, infatti, all'interno della nuova fascia agevolabile per le auto che emettono da 0 a 20 g/km di CO2.

La e-3008 monta un motore da 155 kW, è accreditata di un'autonomia media di 527 km (ciclo Wltp) e dispone di numerose opzioni di ricarica: può essere, tra l'altro, rifornita alle colonnine da 160 kW in corrente continua, che permettono in soli 10 minuti di imbarcare energia a sufficienza per percorrere 100 km.

Da sottolineare che la versione Allure, di livello intermedio nella gamma ma di ingresso per l'elettrica, prevede di serie un equipaggiamento sfizioso che include il cruscotto digitale, i cerchi in lega da 19", i sistemi visio park di assistenza al posteggio e di ingresso a bordo senza chiave.

"Il marchio francese - sottolinea una nota diffusa da Stellantis - ha deciso di rivedere i prezzi delle versioni elettriche per fare in modo che la versione Allure, già equipaggiata con dotazioni di alto livello, possa rientrare nel limite imposto dai nuovi incentivi statali che stanno per entrare in vigore in Italia".

Il nuovo listino della e-3008, in vigore dal 27 febbraio, prevede una parallela diminuzione di prezzo anche per il secondo allestimento disponibile, lo sportivo GT, proposto a 49.730 euro, con un risparmio secco di 5.050 euro rispetto al passato.





