Ordini Lancia Ypsilon Cassina, 1.906 esemplari a 39.500 euro

Ci sono state oltre 4mila persone che, ancor prima di vedere nella sua completezza la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, hanno espresso il loro interesse per questo nuovo modello premium, nell'attesa di poter acquistare la prima Lancia elettrica della storia, in un allestimento davvero esclusivo e prezioso.

Lo ha detto Luca Napolitano, ceo di Lancia, durante la presentazione dell'inedita generazione della Ypsilon che è avvenuta presso lo show-room milanese della Cassina. "Come sapete - ha precisato - il 2 febbraio abbiamo aperto le prenotazioni delle 1.906 unità. E in meno di 2 settimane, abbiamo già raccolto 4mila prenotazioni, clienti che saranno ricontattati dalla nostra rete di vendita".

"Devo dire - ha sottolineato con piacere Napolitano - molto di più di quello che ci aspettavamo. Quindi, per non far aspettare i nostri clienti, abbiamo deciso di aprire dal 14 febbraio anche la possibilità di comprare e ordinare la vettura.

Nuova Ypsilon Edizione Limitata Cassina è dunque in vendita in Italia, presso la nostra rete, oppure on-line".

A fronte di un prezzo di listino pari a 39.500 euro, Ypsilon Edizione Limitata Cassina può dunque essere ordinata con consegne che dovrebbero iniziare prima dell'estate.

L'offerta finanziaria costruita in collaborazione con Stellantis Financial Services - e che comprende il sistema di ricarica domestica Easy Wallbox e l'estensione di garanzia a 3 anni / 30.000 km - prevede invece un anticipo di 9.800 euro (comprensivo dell'eco-incentivo governativo per la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4) con una rata mensile di 200 euro.

Il finanziamento (Tan 4.99%, Taeg 6.76%) è valido per tre anni, alla scadenza dei quali il cliente ha la possibilità di riscattare la Ypsilon con il pagamento di una maxi-rata da 22.854 euro oppure restituire o sostituire il veicolo alla scadenza contrattuale.

Nel caso poi che l'acquisto venga fatto con rottamazione e da parte di un soggetto con ISEE sotto ai 30.000 euro, prezzo della nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina può essere incentivato fino a 13.750 euro.



