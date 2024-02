Volkswagen Golf GTI MT Ultimate: l'ultima con il manuale

Il cambio manuale saluta definitivamente la Golf GTI che, con il nuovo modello, sarà disponibile solamente con la trasmissione automatica a doppia frizione DSG, così la Volkswagen ha realizzato una serie limitata di 110 esemplari riservata al mercato italiano, denominata Golf GTI MT Ultimate, nella quale il numero 110 è un richiamo diretto ai 110 CV della Golf GTI prima serie. Il prezzo di listino è di 52.950 euro, e le consegne sono previste nel corso della primavera.





Sotto il cofano conferma il motore turbo quattro cilindri da 1.984 cm3 da 245 CV e 370 Nm di coppia massima, che le consente di raggiungere una velocità di 250 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

Proposta, nelle livree, rossa, bianca o nera, come l'originale, e con i cerchi in lega da 19 pollici bicolore o neri, questa edizione limitata della Golf GTI è anche un tributo ad un modello che raccoglie estimatori da quasi 50 anni, e si contraddistingue anche per le calotte dei retrovisori e per le strisce a contrasto che percorrono la parte bassa della fiancata. Non mancano due tocchi unici e distintivi: il logo GTI MT Ultimate sul montante porta anteriore e la targhetta commemorativa sulla plancia, visibile dal cristallo laterale destro, che certificano l'appartenenza dell'esemplare alla serie limitata realizzata solo per il mercato italiano in 110 unità.

La dotazione di serie comprende i fari IQ.Light a LED Matrix con Dynamic Light Assis; i fendinebbia anteriori a LED con design a X e funzione cornering, la videocamera per retromarcia Rear View; il Mirror Pack con assistente al cambio di corsia Side Assist Plus e Rear Traffic Alert; le sospensioni adattive Adaptive Chassis Control DCC; il sistema audio Harman Kardon; l'apertura e chiusura senza chiavi Keyless Entry con antifurto plus; ed il ruotino di scorta.

Infine, con questa serie limitata si chiudono gli ordini dell'attuale gamma Golf, ora disponibile solo da stock, mentre il nuovo modello potrà essere ordinato tra poche settimane.

