Si aprono gli ordini per la Toyota Yaris Cross 2024

Ordini aperti per la Toyota Yaris Cross 2024, con un listino che parte dai 28.650 euro della versione Active 1.5 Hybrid 115, mentre la nuova motorizzazione 1.5 Hybrid 130, proposta dall'allestimento Lounge, ha un costo base è di 33.400 euro; per avere la trazione integrale AWD-i, disponibile sulle versioni Trend, Lounge e Premiere, bisogna considerare un esborso ulteriore di 2.500 euro. Grazie alla promozione, offerta in concomitanza con l'apertura degli ordini, la Yaris Cross MY24 beneficia, in caso di Ecoincentivo Statale, di uno sconto che arriva fino a 6.000 euro; e, in caso di permuta, di un risparmio che può arrivare fino a 4.250 euro.

Il B-Suv si affianca alla nuova Yaris adottando la tecnologia Full Hybrid-Electric di quinta generazione di cui fa parte il nuovo powertrain 1.5 Hybrid 130. Questo è pensato per i clienti che provengono da un segmento superiore, ma non scendono a compromessi in fatto di prestazioni. La vettura 2024, inoltre, può contare su sistemi di sicurezza attiva ed assistenza alla guida, migliorati, su un digital cockpit personalizzabile, e su un sistema multimediale più potente e intuitivo, oltre che sulla digital key per aprire ed avviare la vettura.

A livello di allestimenti, si parte da quello denominato Active, fino ad arrivare ai più ricchi GR Sport e Premiere, passando per gli intermedi Trend e Lounge. Al vertice delle versioni proposte c'è la nuova Premiere Edition.

