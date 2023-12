Con Ds Private Sales promozioni e auto in pronta consegna

Si chiama Ds Private Sales l'appuntamento con i modelli Ds in pronta consegna. Dal 15 dicembre al 22 dicembre, presso i 47 Ds Store presenti in Italia, i clienti potranno infatti beneficiare di esclusivi vantaggi per l'acquisto di una vettura in pronta consegna.

L'iniziativa contempla l'intera gamma Ds, incluso il mondo E-Tense, 100% elettrico e Plug-In Hybrid. Le Ds Private Sales rappresentano un momento per chi vuole una vettura del brand ispirato al savoir-faire tipico della scuola francese, tra raffinatezza, tecnologie all'avanguardia e prestazioni.

Dal sito di Ds Automobiles è possibile registrarsi per prenotare un appuntamento nel Ds Store più vicino e scegliere la Ds in pronta consegna che meglio si addice ai propri gusti ed esigenze di mobilità. Il tutto reso ancora più attraente da un concreto vantaggio economico e dall'ampia selezione di modelli e allestimenti a disposizione.

Le Ds Private Sales arrivano anche a chiusura di un anno soddisfacente per Ds sul fronte del mercato, come dimostra una raccolta di quasi 800 contratti a novembre.



