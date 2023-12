Fiat 600, tre proposte pensate per essere sfiziose e cool

Ibrida o elettrica, la nuova Fiat 600 abbina stile cool, attenzione per l'ambiente e coccole per guidatore e passeggeri in un portfolio di lancio che prevede tre allestimenti: 600, Red e La Prima.

Ordinabile nei colori rosso, nero e bianco pastello, l'allestimento di ingresso al mondo 600 porta lo stesso nome del modello. Offre nella dotazione di serie il cruscotto digitale, lo schermo centrale a colori da 10"25 con radio Dab, 4 altoparlanti e presa Usb di tipo A e C sul tunnel centrale e connessione wireless per smartphone. Il comfort è garantito dal climatizzatore manuale con filtro antipolline. La dotazione comprende, fra gli altri, il cruise control, le palette del cambio al volante e il sensore pioggia per l'azionamento automatico dei tergicristalli. Non mancano i proiettori a Led e accessori utili in manovra come i sensori posteriori di parcheggio.

Pensata per i giovani clienti che cercano una soluzione di mobilità ecocompatibile ed etica, la 600 Red è frutto della partnership lanciata nel 2021 con l'omonima organizzazione, fondata nel 2006 per combattere l'Aids e animata dalla convinzione secondo cui tutti possono essere protagonisti del cambiamento.

"La nuova Fiat 600e (Red) - spiegano da Torino - ha fatto proprio il colore rosso come tratto distintivo, sia per gli esterni (dalla carrozzeria ai loghi anteriori e posteriori), all'interno, per la fascia del cruscotto e i dettagli di design sugli esclusivi sedili in tessuto riciclato. Il rivestimento (RED) dell'intelligente tunnel centrale sottolinea ulteriormente la partnership".

Gli elementi di stile e il logo specifici di questa versione spiccano sul montante centrale e, nell'abitacolo, su plancia e sedili. La lista accessori proposti di serie è piuttosto lunga.



Da citare: l'illuminazione ambiente interno con colore configurabile, le maniglie cromate, i sedili in tessuto riciclato (il divano è sdoppiabile 40/60), il sistema di accensione a pulsante, il sedile guida regolabile elettricamente a 6 vie e quello del passeggero anteriore a 4 vie. Per una maggiore personalizzazione, l'auto è disponibile oltre che in rosso, anche nelle tinte di carrozzeria nero e bianco.

Al vertice dell'offerta 600 c'è la proposta La Prima che offre il massimo per il modello in termini di stile, tecnologia e comfort. L'obiettivo, sottolineano in Fiat, è "garantire un'esperienza di totale immersione nella tipica Dolce Vita".

Dotazione tecnologica al top, quindi, ricca di dettagli cromati e scintillanti, con accessori per l'abitacolo da piccola ammiraglia, portellone ad apertura automatizzata compreso.

Questa top di gamma sfoggia uno stile distintivo, sottolineato dai cerchi in lega da 18 pollici. Rispetto alla Red aggiunge, tra l'altro, maniglie interne porte cromate, sedili anteriori riscaldabili, tappetini in velluto, sedile guida con regolazione elettrica e massaggio, specchietti esterni riscaldati e richiudibili con luce pozzanghera.



La dotazione per la sicurezza prevede in più abbaglianti automatici, blind spot detection, telecamera posteriore e cruise control di tipo adattivo, in grado cioè di mantenere automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. La radio dispone di 6 altoparlanti, è previsto come standard il navigatore satellitare, mentre i vetri scuri sottolineano lo status da upper class.

Il modello è disponibile in quattro diversi colori che richiamano la bellezza e i paesaggi naturali italiani: arancio sole d'Italia, verde mare d'Italia, sabbia terra d'Italia e azzurro cielo d'Italia.

