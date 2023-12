Opel Corsa benzina o Electric, stessa rata per 35 mesi

Con la nuova proposta di acquisto rateale valida sino a fine dicembre, Opel toglie il 'peso' delle rate nella valutazione dei pro e contro nella scelta per l'acquisto di un benzina o di un elettrico, incidendo nella stessa maniera sul budget familiare mensile.





L'ultima campagna dedicata alla Corsa, infatti, prevede una rata minima che parte da 149 euro al mese sia per la versione con motore a combustione interna sia per la Electric. La dilazione massima per entrambe le opzioni è di 35 mesi, al termine dei quali si potrà scegliere se pagare la rata finale, pari al valore garantito, o se cambiare vettura con un'altra del gruppo o semplicemente restituirla. Ovviamente, i valori differenti dei prezzi di listino dei due modelli, rispettivamente 19.450 euro e 36.500 euro, incidono sull'anticipo e sulla rata finale.

Con scelta Opel, questo il nome dell'iniziativa, nuova Corsa 5 porte 1.2 75 Cv con cambio manuale a 5 rapporti può essere acquistata in promozione a 16.650 euro, versando un anticipo di 2.284 euro e dopo 35 mesi una rata finale di 10.857 euro. Per la versione a batteria, invece, in promozione a 29.300 euro, è previsto un anticipo di 9.600 euro e rata finale di 18.504 euro.

Nel mezzo, appunto, per entrambe, 35 rate da 149 euro al mese. Sia per la benzina sia per l'elettrica, la rata finale corrisponde al valore dell'usato garantito dal venditore e solo in caso di restituzione o sostituzione del veicolo al termine dei 36 mesi è previsto un tetto massimo di percorrenza di 15.000 km, oltre il quale verrà addebitato un costo pari a 0,1€/km per la strada macinata in eccedenza rispetto alla soglia pattuita.

