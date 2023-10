Mercedes aggiorna i Suv EQA ed EQB

Le Mercedes EQA ed EQB, i due Suv a batteria della stella dalle caratteristiche differenti, più compatta la prima e più spaziosa la seconda, si aggiornano, e vengono proposte sul mercato italiano in 7 versioni. I prezzi partono dai 56.630 euro della EQA 250+ Progressive, e dai 58.260 euro della EQB 250+ con lo stesso allestimento.

Esteticamente presentano un look rinnovato, con il motivo a stella nella parte anteriore, dove troviamo anche un nuovo paraurti, mentre dietro guadagnano una nuova grafica interna per i gruppi ottici.





Inoltre, è disponibile, in opzione per la EQB a 5 posti, il gancio di traino. L'abitacolo invece sfoggia un sistema MBux migliorato anche a livello dei comandi vocali, ed un nuovo volante con pulsanti a sfioramento.

La tecnologia dei 2 Suv si è evoluta anche attraverso la tecnologia di ricarica Plug & Charge.

Volendo, è possibile avere su queste elettriche l'esperienza sonora del Dolby Atmos disponibile tra gli accessori con il sistema audio surround Burmester.

Mediante degli accorgimenti tecnici, che comprendono l'ottimizzazione aerodinamica e pneumatici ad alta resistenza al rotolamento, l'autonomia dell'EQA è cresciuta fino a 560 chilometri secondo la normativa WLTP.

