Mercedes Amg GT 63 4Matic+ coupé e integrale

Arriva sul mercato italiano la nuova Mercedes-Amg GT 63 4Matic+, una coupé dedicata agli appassionati della guida dal listino che parte da 198.561 euro.

La novità più interessante per il modello è rappresentata dall'adozione della trazione integrale Amg Performance 4MATIC+, che debutta sulla coupé della stella e, insieme alle sospensioni Amg Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio, all'asse posteriore sterzante di serie, ed all'aerodinamica attiva, consente di gestire al meglio la potenza erogata dal V8 4 litri biturbo. Quest'unità, ulteriormente migliorata, eroga una potenza di 585 CV, ed una coppia massima di 800 Nm tra i 2.500 ed i 4.500 giri/min, e spinge la coupé di Affalterbach da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi.

Prestazioni ottenute a fronte di un consumo combinato nel ciclo Wltp di 14,1 l/100 km.

Per la guida in pista non manca la modalità drift pensata per gestire le derapate, e l'Amg track pace, che consente di monitorare le performance ottenute nei vari tracciati per migliorare giro dopo giro nel corso dei trackday. L'abitacolo si caratterizza per il touchscreen multimediale Mbux da 11,9 pollici a sviluppo verticale, per i sedili sportivi, e per la configurazione 2+2, con il bagagliaio che può essere ampliato sfruttando gli schienali dei sedili posteriori ribaltabili.

Da segnalare la presenza del portellone posteriore con funzione handsfree access che facilita le operazioni di carico e scarico.



