Open weekend Volkswagen dedicato alla nuova ID.3

Volkswagen dedica un open weekend alla nuova ID.3 nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, presso le concessionarie del brand. Nell'occasione, si potrà conoscere nei dettagli la formula di il noleggio denominata ID.eal, pensata per il cliente privato. Nello specifico, si tratta di un noleggio a lungo termine, dalla durata di 24 mesi, che non prevede anticipo ed ha una rata mensile di 449 euro, con tutti i servizi inclusi: copertura kasko, furto, incendio e cristalli, Rca, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria.



La sua particolarità è quella di consentire di chiudere anticipatamente il contratto senza penali, scegliendo un'altra Volkswagen dopo il sesto mese. Quindi, per accedere all'estinzione anticipata, il cliente dovrà stipulare un nuovo contratto per una nuova Volkswagen tramite uno dei prodotti offerti da Volkswagen Leasing, Volkswagen Bank o Volkswagen Financial Services a sua scelta.

Sempre nel porte aperte del 23 e 24 settembre, si potrà scoprire il nuovo design della ID.3, a due anni e mezzo dal lancio della prima generazione, ed il suo abitacolo più ricercato, del tutto privo di prodotti di origine animale, e con una percentuale elevata di materiali riciclati, oltre al software di ultima generazione di cui è dotata la vettura a batteria della casa tedesca spinta dal motore posteriore da 204 CV e 310 Nm di coppia massima.

La batteria è proposta con una capacità di 58 kWh, che promette 428 km autonomia, e di 77 kWh, per una percorrenza dichiarata di 558 km, sempre nel ciclo WLTP.

