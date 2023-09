Da Arval 1.000 in meno per Yaris Cross e MX-30 elettrica

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, l’iniziativa lanciata nel 2002 dalla Commissione Europea per sensibilizzare le comunità sul tema della mobilità sostenibile, Arval lancia delle offerte promozionali per favorire l’adozione di veicoli ad alimentazione elettrica e ibrida. L’impegno a favore di una mobilità più pulita è un tema centrale per Arval che fa della mobilità il suo core business e che si impegna quotidianamente nell’offrire ai propri clienti soluzioni innovative e sostenibili, agevolandone il processo di transizione energetica.

Per questa occasione, la Settimana Europea della Mobilità il cui tema quest’anno è “Save energy”, Arval Italia ha deciso di riservare a tutti i dipendenti del Gruppo BNP Paribas e ai dipendenti delle proprie aziende clienti, delle offerte esclusive e vantaggiose per il noleggio a lungo termine di veicoli ad alimentazione alternativa. Tre le auto in promozione, elencate sia nella sezione convenzione del sito della multinazionale di Rueil-Malmaison sia nel minisito dedicato arvalstore, da segnalare la Smart ForTwo ad alimentazione elettrica, la Toyota Yaris Cross full hybrid e la Mazda MX-30 elettrica, su cui è possibile risparmiare fino a oltre 1.000 euro (risparmio calcolato sul totale dei canoni per 36 mesi di noleggio).

In più, anche negli Arval Store, negozi di mobilità dedicati al noleggio e oggi presenti in 6 città italiane, Torino, Milano, Firenze, Perugia, Padova e Catania, è possibile trovare offerte promozionali su veicoli ibridi ed elettrici. Nel dettaglio, le auto proposte a un costo vantaggioso che prevede un risparmio fino a oltre 700 euro (calcolato sul totale dei canoni per 36 mesi di noleggio) a privati e partite iva sono: Smart For Two elettrica, Renault Austral full hybrid e Ford Puma mild hybrid.

