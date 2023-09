Nuova Hyundai Kona electric parte da 42000 euro

Compie il suo debutto sul mercato italiano la nuova Hyundai Kona Electric, la variante esclusivamente a batteria del Suv coreano rinnovato di recente.

Il prezzo parte dai 42.000 euro della versione Xline, dalla potenza di 156 CV e dal pacco batteria di 48,4 kWh, mentre l'allestimento Xclass Special Edition con la batteria più grande, precisamente da 65,4 kWh, forte anche di una potenza massima di 217 CV, è ordinabile al lancio ad un prezzo di 49.900 euro.

Volendo, è possibile usufruire di un'offerta per il lancio commerciale della Xline da 48,4 kWh, comprensiva di EcoBonus statale e finanziamento Super Hyundai Plus, che prevede un anticipo di 11.020 euro e rate di 249 euro per 36 mesi.

Su questa Kona a batteria, dallo stile aerodinamico, che garantisce un Cx di 0,27, troviamo un abitacolo ampio, con un bagagliaio da 466 litri, e caratterizzato da un cruscotto digitale curvo dotato di due display da 12,3 pollici, con tanto di aggiornamenti OTA per infotainment, mappe e sistemi di bordo.

L'autonomia arriva a 514 km secondo il ciclo combinato WLTP, e supera i 680 km nel ciclo urbano, mentre la capacità di traino è di 300 kg per l'allestimento Xline, ed arriva fino ai 750 kg dell'allestimento Xclass Special Edition.

Inoltre, la Kona Electric di nuova generazione sarà disponibile, per la prima volta, anche nell'allestimento N Line, per il quale la casa fornirà dettagli più avanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA