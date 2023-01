Jeep: sabato e domenica "porte aperte" in tutti gli showroom

Per assecondare l'interesse degli automobilisti italiani verso la gamma di SUV Jeep, tutti gli showroom Jeep in Italia aprono le porte nelle giornate di sabato e domenica. Sarà l'occasione per conoscere più da vicino la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid, la più venduta in Italia nel mercato LEV - low emission vehicles - nel 2021 e nel 2022 oltre che Renegade e Compass e-hybrid, che offrono ai clienti un nuovo accesso alla gamma Jeep elettrificata.

L'afflusso alle concessionarie, poi, beneficia del supporto degli incentivi statali, che riguardano Renegade, Compass e la nuova Avenger, il primo SUV Jeep 100% elettrico. Renegade 4xe e Compass 4xe, ad esempio, rientrano tra le vetture con emissioni di CO2 tra 21 e 60 grammi al chilometro: il contributo è di 2.000 Euro che diventano 4.000 in caso di rottamazione. Molti allestimenti di Renegade e-hybrid e Compass e-hybrid rientrano nell'incentivo statale, così come alcuni versione con motorizzazione diesel, e beneficiano di un contributo di 2.000 Euro in caso di rottamazione. Compass e-hybrid in allestimento Longitude viene eccezionalmente offerto a 249 Euro al mese con due anni di manutenzione e due anni di estensione di garanzia inclusi nella rata. Jeep Avenger in versione elettrica rientra, naturalmente, nella fascia di emissioni di grammi di CO2 al chilometro 0-20: il contributo è di 3.000 Euro che diventano 5.000 in caso di rottamazione. La versione a benzina, invece, beneficia del contributo di 2.000 Euro in caso di rottamazione.