Austral, il C-suv di Renault si può preordinare in Italia

ROMA, 01 LUG - Aperti i preordini di Austral, il nuovo C-suv elettrificato firmato Renault che sostituirà Kadjar.

Un veicolo nuovo, moderno: posto guida high-tech e abitacolo pratico e ben rifinito. Con questo nuovo Suv, realizzato sulla piattaforma Cmf-Cd, il Brand francese, inaugura la terza generazione del sistema a quattro ruote sterzanti "4CONTROL Advanced". Il telaio a ruote sterzanti, unico in questo segmento, offre una maneggevolezza degna di una city car e un'incomparabile stabilità di guida. Modulabile e versatile grazie alla piattaforma CMF-CD, Austral, è dotato di una panchetta posteriore scorrevole (16 cm) che consente di aumentare il volume del bagagliaio o il posto dei passeggeri della seconda fila.

Per il driver il nuovo display "OpenR" che con gli schermi più grandi del mercato automotive permette di visualizzare i dati del cruscotto, oltre a quelli di navigazione e multimediali, integrandoli con i servizi e le App di Google.

Sotto il cofano una nuova generazione di motorizzazione E-Tech Hybrid, la seconda sviluppata e brevettata da Renault. La gamma in Italia sarà composta da cinque allestimenti: Equilibre, Techno, Techno esprit Alpine, Iconic ed Iconic esprit Alpine, combinati con le power unit elettrificate. Sparite le motorizzazioni diesel, troviamo un vero e proprio concentrato tecnologico con la E-Tech Full Hybrid dalla nuova power unit composta da un motore termico turbo 3 cilindri benzina da 1,2 litri, associato a uno elettrico da 400V con una potenza di 160 o 200 Cv. Consumi a partire da 4,5 l/100 km ed emissioni di CO2 inferiori a 103 g/km.

La motorizzazione Mild Hybrid Advanced 130 Cv associa il motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri della serie E-Tech Full Hybrid con una batteria agli ioni di litio da 48V e uno starter-alternatore. Quest'ultimo con il compito di assistere il motore termico nelle fasi in cui necessita di più energia (avviamento e accelerazioni). Consumi best-in-class: a partire da 5,2 l/100 km per 118 g di CO2/km. La motorizzazione Mild Hybrid 140 o 160 Cv, primo livello di ibridazione, si avvale di un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3 litri a iniezione diretta, sviluppato in collaborazione con Daimler, è assistito da una batteria agli ioni di litio da 12V. Consumi da 6 l/km per 137 g di CO2/km. Austral sarà inizialmente disponibile solo per i mercati di Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna.

