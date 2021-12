Dacia Jogger: la familiare 7 posti arriva in Italia

Dopo il bagno di folla all'Iaa di Monaco, la nuova Dacia Jogger diventa ordinabile anche in Italia. La commercializzazione è infatti appena iniziata, mentre l'arrivo nelle concessionarie è previsto a marzo. Dacia Jogger è in grado di coniugare l’abitabilità di una multispazio, il volume di carico di una station wagon e le caratteristiche di un SUV. Fedele alla sua linea, Dacia propone, con nuovo Jogger, il veicolo familiare più accessibile del segmento C, mantenendo il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria. Sarà infatti disponibile a partire da 14.650 euro.

Viene proposto in tre allestimenti: Essential, Comfort ed una Limited Edition Extreme. È disponibile in tinta opaca Bianco Ghiaccio oppure in tinta metallizzata Blu Iron, la nuova tinta di Lancio Brun Terracotta, Grigio Cometa, Grigio Moonstone, Nero Nacré.

La Jogger Limited Edition Extreme UP prevede di serie il massimo delle dotazioni con un vantaggio per il cliente pari a 350 euro. L’offerta della Serie Limitata Extreme UP comprende inoltre: Pack Techno e Pack Drive Plus. È disponibile in tutte le tinte di carrozzeria, tranne il Blu Iron. Dacia Jogger inaugura il motore benzina TCe 110 CV, abbinato ad una trasmissione manuale a sei rapporti. Questo inedito motore è stato progettato per offrire ai clienti una guida piacevole in ogni circostanza, grazie alla coppia di 200 Nm e al peso ottimizzato.

Jogger conferma inoltre il motore pilastro del Brand Dacia, il bi-fuel benzina/GPL con un’autonomia fino a 1.000 km. Con la motorizzazione ECO-G 100 CV, gli intervalli di revisione, i costi degli interventi di manutenzione e la capacità del bagagliaio sono uguali a quelli della versione benzina. Inoltre, il costo del GPL è più basso di circa il 40%. Nuovo Jogger viene proposto a 5 o 7 posti, quest'ultima declinabile fino a 52 configurazioni possibili. Nella versione a 5 posti, il volume del bagagliaio è di circa 710 litri e fino a 1.819 con la panchetta posteriore ripiegata.

Nella versione a 7 posti, il volume scende a 160 litri e circa 510 con la terza fila ripiegata. Sarà inoltre disponibile in clientela, subito al lancio, l’offerta finanziaria PlusValore Dacia, in collaborazione con RCI Bank, che garantisce il valore futuro di Jogger per tutti i clienti che sceglieranno questa offerta.