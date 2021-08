Toyota Yaris Cross Hybrid finanziamenti e servizi innovativi

Per la nuova Yaris Cross Toyota Italia ha ulteriormente ampliato la sua esclusiva strategia di innovazione nelle formule di acquisto e fruizione, aggiungendo anche l'interessante programma WeHybrid Insurance. Grazie alla connessione permanente dell'auto al web il premio che viene addebitato all'acquirente di Yaris Cross - per RC e furto e incendio, senza classe di merito - dipende esclusivamente dal chilometraggio percorso con il motore termico acceso. E l'utente ha la possibilità di risparmiare sul costo dell'assicurazione defalcando i chilometri percorsi solo col motore elettrico.

La gamma di Yaris Cross prevede 5 versioni: quella di ingresso Active (con cerchi in lega da 16 pollici, clima automatico, Toyota Touch 3 con 4 speaker, schermo da 8 pollici DAB e Smartphone Integration e retrocamera di parcheggio).

La Trend - cuore della gamma - aggiunge cerchi in lega da 17, fari full Led, vernice metallizzata, strumentazione digitale da 7 pollici, Toyota Smart Connect con 6 speaker, schermo da 9 pollici, Smartphone Integration senza fili e con Cloud Navi System integrato e Smart Entry & Push Start.

L'alto di gamma è composto dalla Lounge (cerchi in lega da 18, specchietti ripiegabili elettricamente, tetto panoramico, clima automatico bizona, illuminazione interna Ambient, interni in pelle e tessuto, con finitura Fashion Brown, sedili posteriori abbattibili 40/20/40, sensori di parcheggio ICS, sedili anteriori riscaldabili, retrovisore interno elettrocromatico, supporto lombare lato guida e Wireless Charger).

Si passa poi alla Adventure, versione più sportiva (cerchi in lega da 18, vernice Bi-tone, estetica Outdoor con modanatura anteriore e posteriore, barre longitudinali sul tetto) e infine alla Premiere, con colore speciale Gold&Black, fari anteriori Matrix Led con proiettori AHS, power back door, Head-up display, interni in pelle Premium Black, sistema audio Premium JBL a 8 altoparlanti, Blind Spot Monitor (BSM) e Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B). Gli allestimeti Trend, Lounge, Adventure e Premiere sono disponibili anche con la trazione integrale intelligente AWD-i.

Al lancio la Yaris Cross Ctive viene proposta a partire da 22.650 euro in caso di permuta o rottamazione grazie al WeHybrid Bonus di 2.750 euro. La versione Trend a 24.350 euro e la Lounge e la Adventure allo stesso prezzo promozionale di 26.050 euro. La versione top di gamma Premiere si posiziona a 28.350 euro con un WeHybrid bonus che arriva fino a 4.250 euro.

Con il lancio di Yaris Cross Pay Per Drive diventa Toyota Easy, un'evoluzione che mantiene la disponibilità di 3 opzioni alla fine del contratto (saldare, restituire o sostituire) e la possibilità di personalizzare completamente il piano dei pagamenti in qualsiasi momento..

L'importante novità di Toyota Easy riguarda il Valore Futuro Garantito che - grazie alla disponibilità sul modello dei servizi connessi - si evolve e diventa Valore Garantito Plus. I dati raccolti offrono la possibilità di un aggiornamento del patto di riacquisto sulla base dei chilometri effettivamente percorsi, un elemento unico sul mercato.

Con Toyota Easy per la Yaris Cross Active sono previste rate mensili a partire da 189 euro con un anticipo di 4.350 euro, mentre la versione di volume Trend rate a partire da 210 euro sempre con lo stesso anticipo. Non manca la nuova formula di noleggio Kinto One con canone mensile a partire da 269 euro (iva esclusa, 36 mesi e percorrenza di 45.000 km). Si tratta di un prodotto all inclusive che prevede manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi assicurativi e Lojack Classic, assicurazione Kasko con franchigia €0 e l'assicurazione Furto e Incendio con azzeramento dello scoperto.

Sulla scia del grande successo ottenuto con il lancio di Yaris anche il mondo WeHybrid si evolve in una nuova versione 2.0, che include sempre più occasioni di contatto con il cliente rimanendo incentrato su sostenibilità, mobilità e connettività. Si tratta di WeHybrid Service, la manutenzione che prevede uno sconto sui tagliandi che aumenta al crescere della percentuale percorsa in elettrico; di WeHybrid Challenge destinato agli acquirenti di Yaris Cross Hybrid entro il 30.09.2021 che permette di accumulare Toyota Green Credits da utilizzare attraverso l'app Kinto Go. E vengono introdotti i tre nuovi pilastri WeHybrid Credit, WeHybrid Race e WeHybrid School.