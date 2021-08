Hyundai raddoppia Ecobonus statale con la maxi-rottamazione

Hyundai lancia ad agosto la nuova operazione maxi-rottamazione. L’iniziativa di Hyundai è cumulabile con l’Ecobonus statale, raddoppiando così l’incentivo governativo per tutti i clienti che rottamano una vettura immatricolata prima del 31 dicembre 2010. La maxi-rottamazione insieme all’Ecobonus statale consente di ottenere un vantaggio per il cliente totale fino a 6.800 euro. Le offerte possono essere abbinate al finanziamento Hyundai i-Plus, flessibile e personalizzabile, al termine del quale è possibile scegliere se tenere l’auto, sostituirla o restituirla.

L’iniziativa permette ai possessori di vetture con anzianità pari o superiore a 10 anni di mettersi alla guida di un nuovo modello Hyundai, garantendo un miglioramento sia in termini di sicurezza che di impatto ambientale.

La maxi-rottamazione Hyundai è valida per l’acquisto di modelli ‘i’ del brand – come le nuove i10, i20, e i30 – oltre che sul suv compatto Kona, disponibile anche nelle motorizzazioni ibrida e mild-hybrid.

Per i clienti che attivano la maxi-rottamazione insieme all’Ecobonus statale, nuova Kona Hybrid – con powertrain 1.6 GDI full-hybrid da 141 CV e cambio 6DCT – nel ricco allestimento XLine con cerchi in lega da 18'' offre un vantaggio cliente di 5.250 euro, cui si aggiungono ulteriori 850 euro di promozione stock Hyundai. Il vantaggio per il cliente arriva così a 6.100 euro. Grazie alla stessa formula, salgono a 5.800 euro i vantaggi su nuova i30 con motore 1.0 T-GDI da 120 CV nell’allestimento sportivo N Line, cui si aggiungono ulteriori 1.000 euro di promozione stock Hyundai per un vantaggio totale di 6.800 euro.

Importanti anche i vantaggi offerti sulle city-car i10 e i20: nuova Hyundai i20 Bose Hybrid con motore 1.0 T-GDI 48V 100 CV, cambio manuale intelligente 6iMT, allestimento Bose ed Exterior Pack, offre un vantaggio cliente di 4.800 euro.

Nuova Hyundai i10 1.0 MPI 67 CV nella versione Tech con Connect Pack è invece disponibile con 4.250 euro di vantaggio cliente.

A beneficiare dei vantaggi Hyundai è anche nuova Bayon: grazie all’Ecobonus statale e alle promozioni Hyundai attive nel mese di agosto, la versione con motore 1.0 T-GDI 48V 100CV offre un vantaggio cliente totale di 4.400 euro in caso di rottamazione di un veicolo con anzianità pari o superiore a 10 anni.