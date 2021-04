Tipo City Sport, concentrato di dinamismo piace ai giovani

Fiat ha aperto gli ordini per la nuova Tipo City Sport, una inedita versione nella gamma del modello preferito nel proprio segmento, nel primi mesi del 2021, dagli italiani. Tipo City Sport è un 'concentrato' di dinamismo e tecnologia che offre un design grintoso, sistemi di sicurezza e infotainment ai vertici del segmento e una gamma di motori performante ed ecologica. Un'auto al passo coi tempi, che è quindi la risposta ideale per un cliente giovane e dinamico che in una vettura ricerca personalità spiccata, carattere sportivo e innovazione tecnologica. Tipo City Sport va a completare la gamma della Tipo che lo scorso dicembre era stata completamente rinnovata - in termini di motori, stile, versioni e tecnologia - e declinata secondo una nuova struttura sviluppata intorno ai tre mondi: Life, Sport e Cross.

Prosegue così il cammino di rinnovamento continuo che ha portato il modello in pochi anni ad essere uno dei più apprezzati nel segmento, sia in Italia sia in Europa, arrivando a vendere più del 75% dei suoi volumi fuori dal mercato domestico. Inoltre Tipo Cross - lmaggiore novità della gamma 2021 - ha già superato il 40% di mix segno di apprezzamento da parte della clientela europea. E ora tocca alla nuova Tipo City Sport che, grazie al finanziamento di FCA Bank, viene proposta al prezzo di 18.500 euro.

Riconoscibile grazie ad elementi estetici distintivi - quali il badge specifico Sport posizionato sotto lo specchietto anteriore - Tipo City Sport sfoggia l'esclusiva livrea Grigio Metropoli impreziosita dai cerchi in lega diamantati da 18 pollici e dai numerosi dettagli in nero lucido: dall'inserto inferiore della griglia al montante della porta laterale, dalle calotte degli specchi retrovisori alle maniglie delle porte.

La finitura in nero lucido si ritrova nella rinnovata griglia frontale su cui spicca l'inedito badge con lettering Fiat, uno statement importante e di forte rinnovamento, visto che la Tipo è la prima vettura di Fiat ad adottare questo logo, dopo la Nuova 500. E per un look ancora più moderno la Nuova Tipo City Sport offre di serie i nuovi fari con tecnologia full-Led, sia all'anteriore che al posteriore, che esaltano non soltanto le linee della vettura ma ne aumentano la sicurezza attiva e passiva, grazie alla maggiore visibilità.

Nell'abitacolo si ritrova la forte impronta sportiva: spiccano l'imperiale nero, il volante sagomato per una migliore ergonomia e anche per consentire la perfetta visibilità del nuovo cluster digitale TFT 7 pollici totalmente configurabile, che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico.

Quello di Tipo City Sport è un sistema più tecnologico e sofisticato, che consente di avere sotto controllo stato della vettura, parte multimediale e elefono. Inoltre, il cluster si abbina alla nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25 pollici con Apple CarPlay + e Android Auto wireless che possono essere usate con personalizzazione dei profili e memoria per 5 configurazioni.

Anche i comandi del climatizzatore sono stati rivisitati mentre sono stati aggiunti inediti inserti cromo e black.

Infine, insieme al sistema Keyless Entry/Go che permette di aprire e chiudere le porte, oltre ad avviare il motore, senza bisogno di chiavi tradizionali, la Nuova Tipo City Sport offre un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione, tra i quali ricordiamo il sistema Adaptive High Beam, che garantisce una migliore visibilità durante la guida notturna attraverso l'accensione automatica dei proiettori abbaglianti quando il lato opposto della carreggiata è libero.

Disponibile nelle varianti di carrozzeria 5 porte e Station Wagon, la Nuova Tipo City Sport può essere equipaggiata con il turbodiesel 1.6 Multijet da 130 Cv oppure il nuovo GSE 1.0 T3 100 Cv a benzina. City Sport, come tutta la gamma Nuova Tipo• può essere equipaggiata, a richiesta, con il pacchetto D-Fence by Mopar. È'composto da un filtro (che trattiene le impurità, blocca il particolato e praticamente il 100% degli allergeni, riducendo del 98% muffe e batteri), da un purificatore per l'aria all'interno dell'abitacolo (filtra le micro-particelle, come il polline o i batteri) e da una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.

Tipo City Sport è disponibile con Leasys Miles, l'innovativa soluzione di noleggio 'pay per use', o Noleggio Chiaro Light la formula che consente di conoscere fin da subito il prezzo di acquisto dell'auto a fine noleggio. Leasys Miles risponde alle esigenze di chi utilizza l'auto con basse percorrenze annuali senza pensare alla gestione dell'auto. Ha una durata di 48 mesi e si caratterizza per un canone mensile vantaggioso, a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. E i primi 1.000 km sono già inclusi nel canone.

A sua volta FCA Bank supporta il lancio della nuova Tipo City Sport aggiungendo alle consuete soluzioni finanziarie promozionali di FCA Bank, anche un vantaggio aggiuntivo di 2.000 euro. FCA Bank mette a disposizione il finanziamento che consente di pagare rate iniziali di importo contenuto per i primi 12 mesi. Inoltre è anche possibile scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l'auto pagando la rata finale residua oppure restituirla.