Stellantis, offerta elettrica più completa in ogni segmento

Stellantis mette a disposizione dei clienti italiani una ampia gamma elettrica e ibrida plug-in che spazia dal quadriciclo Citroen AMI - che si può guidare già a 14 anni - e che passando da Nuova Fiat 500 arriva alla Peugeot 508 PSE, berlina e SW che interpreta per la prima volta il concetto di Neo Performance e offre prestazioni da Gran Turismo grazie al powertrain plug-in hybrid da 360 Cv.

E' dunque oggi l'unico player del mercato capace di garantire una mobilità senza emissioni con formule d'acquisto (ma anche in leasing che spaziano da 1 giorno a 5 anni) con una gamma così articolata da poter soddisfare ogni esigenza dei clienti.

Proprio per la piccola Ami è stato sviluppato un ecosistema digitale che propone un'esperienza cliente inedita attraverso un percorso online, facile ed intuitivo, che si completa in pochi semplici passaggi e rende possibile l'intero processo di acquisto 100% online, in ogni istante, ovunque, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Guardando al tipico impiego urbano, senza trascurare il pendolarismo e il tempo libero, Stellantis affianca alla divertente praticità del quadriciclo elettrico Citroen AMI i valori, fortemente legati al Dna della marca Fiat e alla storia di questo modello, che sono propri della proposta Nuova 500 che, a febbraio, è stata l'auto full electric più venduta in Italia.

Fiat Nuova 500 - l'icona urbana per eccellenza, tecnologica, digitale e sempre connessa - è dotata di batteria da 42 kWh e motore da 87 kW (corrispondenti a 118 Cv) che consentono una velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e uno scatto 0-50 in 3,1 secondi e 0-100 in 9.0 secondi. L'autonomia di Fiat Nuova 500 è di 320 km WLTP che diventano 460 km in uso urbano. Di questa BEV è disponibile anche una declinazione da 70 kW con accelerazione 0-100 in 9,5 sec e una velocità autolimitata a 135 km/h, con 180 km di autonomia WLTP.

L'offerta di Stellantis di mobilità elettrica destinata all'utilizzo quotidiano è particolarmente ricca anche nel segmento B, in cui i modelli del Gruppo hanno raccolto numerosi e prestigiosi riconoscimenti. La Opel Corsa-e, vincitrice del premio AutoBest 2020 e Volante d'Oro 2020, democratizza la mobilità elettrica ed è perfetta per essere utilizzata tutti i giorni, mentre la Peugeot e-208, Auto dell'Anno 2020 offre un design unico e distintivo e tecnologia rivoluzionaria, perfetto esempio del Power of Choice. Va sottolineato che la gamma elettrica e ibrida plug-in di Stellantis offre, quale che sia il segmento di appartenenza, il migliore rapporto fra prestazioni, efficienza e riduzione delle emissioni. L'offerta di mobilità sostenibile affronta la sfida della transizione energetica grazie a una strategia che consente di offrire le tecnologie più efficienti nella riduzione delle emissioni di CO2.

Quella 100% elettrica garantisce un livello di emissioni CO2 pari a 0 g/km con un'autonomia nella gamma attuale fino a 340 km (ciclo WLTP). Queste prestazioni ambientali sono premiate con gli ecoincentivi statali fino a 10.000 euro in caso di rottamazione, ma anche con l'accesso gratuito nelle ZTL, sconti ed esenzioni dal pagamento del bollo, parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

La tecnologia plug-in hybrid, ovvero ibrida 'ricaricabile' assicura nella gamma Stellantis prestazioni con emissioni CO2 di 29 g/km (ciclo WLTP) ed un'autonomia in full electric fino a 59 km (ciclo WLTP). Massima espressione della sinergia tra motore termico e elettrico, permette di sfruttare nella maniera più efficace i vantaggi della propulsione a batteria. Beneficia inoltre degli ecoincentivi statali, fino a 6.500 euro in caso di rottamazione, oltre all'accesso in ZTL gratuito o con pedaggi ridotti, sconti ed esenzioni dal pagamento del bollo, parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.