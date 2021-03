Hyundai, con 'Click to buy' vantaggi su i20 Bose

Si chiama 'Click to buy i20 Bose' la nuova iniziativa di Hyundai Italia dedicata al nuovo modello.

Tutti i clienti che sceglieranno Nuova Hyundai i20 Bose finalizzando il contratto attraverso Hyundai Click to Buy, ovvero la nuova piattaforma digitale per acquistare un nuovo veicolo interamente online, avranno diritto a un pacchetto di manutenzione ordinaria in omaggio per due anni o 30 mila km.

L'iniziativa, disponibile fino al 31 marzo, è valida su tutte le configurazioni di Nuova Hyundai i20 nell'allestimento top di gamma Bose, tra cui le versioni equipaggiate con il nuovo propulsore 1.0 T-GDI mild-hybrid 48V 100CV abbinato al cambio manuale intelligente a sei rapporti iMT che riducono consumi di carburante ed emissioni di CO2 fino al 15%. L'iniziativa si aggiunge alle campagne già in vigore che prevedono un vantaggio cliente su Nuova i20 di 3950 euro in caso di rottamazione di un veicolo usato, immatricolato da almeno 10 anni e di adesione al finanziamento Hyundai i-Plus. La versione Bose offre di serie cerchi in lega da 17", quadro strumenti digitale da 10.25", navigatore con display touchscreen da 10.25" e servizi di telematica Bluelink. Completano il pacchetto gli interni premium bicolore, l'ambient light e il Premium Sound System Bose a 8 canali con woofer e amplificatore esterno per un'esperienza di ascolto di alta qualità. La nuova Hyundai i20 si caratterizza anche per il design dinamico insieme a nuove motorizzazioni elettrificate e a una ricca dotazione di tecnologia intelligente. I più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai Smartsense si accompagnano a nuove funzioni di connettività all'avanguardia fissando nuovi standard per le auto di segmento B e sottolineando ancora una volta le caratteristiche di qualità, affidabilità e praticità che rappresentano i pilastri fondamentali del modello. Con la piattaforma Click to Buy, gli utenti vengono guidati in un percorso personalizzato in base alle loro necessità e in base ai parametri che di volta in volta il cliente può scegliere. Il sistema indica le soluzioni più adatte, che possono essere facilmente comparate ed esplorate. Il cliente potrà inoltre effettuare una richiesta di finanziamento in totale autonomia, richiedere un test drive del modello selezionato e scegliere la consegna a domicilio del veicolo acquistato.