Fca: Leasys lancia prima piattaforma Italia per aste online

Leasys, società controllata di Fca Bank, lancia la prima piattaforma in Italia per le aste online per privati su Clickar.com, il portale dedicato alla compravendita dei veicoli usati o di fine noleggio. Leasys offre così anche ai clienti privati la possibilità di aggiudicarsi il miglior usato Leasys online, scegliendo tra una vasta gamma di veicoli disponibili alla vendita.

Accedere alle aste online è molto semplice: basta entrare su clickar.com nella sezione "Aste online"/"privati" o direttamente dalla vetrina auto, e visualizzare il catalogo con i veicoli disponibili in asta. Se si trova il veicolo adatto alle proprie esigenze basterà effettuare la registrazione in pochi step e partecipare all'asta in corso con un clic. E' possibile seguire l'andamento della propria asta e, nel caso la propria offerta venga superata, rilanciare fino ad aggiudicarsi il veicolo. Ogni 30 minuti sarà live una nuova asta. Partecipare alle aste Clickar è totalmente gratuito, l'acquisto può essere finalizzato anche con il finanziamento di Fca Bank, ed è possibile ritirare della vettura presso il Clickar Point più vicino senza costi aggiuntivi e con la formula "soddisfatti o rimborsati".

Clickar.com è la piattaforma marketplace leader in Italia per la vendita dell'usato, con oltre 600.000 veicoli venduti sin dalla sua nascita Le aste on line Clickar per la clientela business sono state di recenti esportate in Belgio, Francia, Spagna, Uk e prossimamente disponibili nel resto d'Europa in cui Leasys opera.