Qooder, incentivi sugli scooter per ripartenza

Si alleggeriscono le restrizioni per l'emergenza COVID-19 e riparte anche l'offensiva di mercato di Qooder. "Sarà una nuova vita e una nuova mobilità - fanno sapere dall'azienda - perché è difficile pensare di poter regolamentare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico secondo i dettami imposti dalle norme di sicurezza. È inevitabile così il ritorno all'utilizzo dei mezzi privati: automobile, scooter e moto ed è altrettanto inevitabile che con l'uso massiccio dell'automobile si torni ad avere problemi di traffico, di parcheggio e di inquinamento". Per un probabile ritorno di scooter e moto, anche da parte di utenti che non sono mai saliti in sella, l'azienda svizzera ha messo a punto incentivi specifici per il mercato italiano. Il 4 ruote Qooder viene proposto con un canone pari a 109,90 euro al mese con anticipo zero e prima rata a settembre. QV3 è offerto a 79,90 euro al mese sempre con zero anticipo e prima rata a settembre. Infine, Oxygen, il 2 ruote elettrico della gamma, viene presentato con un canone da 36,50 euro al mese (prezzo valido con sconto ecobonus/rottamazione), sempre zero anticipo e prima rata a settembre. "I veicoli a due, tre e quattro ruote - ha commentato Paolo Gagliardo, CEO di Qooder - avranno un ruolo strategico per la ripartenza, perché consentiranno di raggiungere i luoghi di interesse garantendo il distanziamento sociale, cosa che nei centri urbani, in particolare, bisogna prediligere. Ci auguriamo che la riapertura delle imprese del settore, le quali hanno subito gravi danni a causa della chiusura del mercato, possa portare ad una rapida ripresa. Il periodo primaverile ed estivo è quello più importante per le vendite e si corre il rischio di non riuscire a recuperare le perdite economiche subite".