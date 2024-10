Dalle maschere ai gadget e alla cucina, tutto quando fa Halloween

La notte dei fantasmi del 31 ottobre non basta più. Halloween è diventata una stagione confondendone i confini tra la fase di preparazione della festa del 31, per adulti e piccini, ma anche per altre occasioni in chiave ‘noir’ legate alla stagione fredda in arrivo. E’ la ‘spooky season’ . Con lo zampino del business, la stagione ‘spettrale’ include andare in anticipo a caccia delle zucche perfette, intagliarle e svuotarle per inserirci le candele e apprezzarne il bagliore nelle serate autunnali, inoltre scegliere o cucire da sé i costumi per la festa imminente o trovare l’outfit giusto per le serate eleganti in chiave ‘noir’ che ci apprestiamo a sperimentare. Inoltre, proprio come in previsione del Natale, addobbare la casa con gadget ed accessori dedicati a streghe, demoni e fantasmi, guardare film horror, preparare dolcetti tipici di Halloween (in testa alle ricette più battute online i biscotti a forma di dita mozzate, occhi e torte pugnalate e sanguinanti).

La spooky season include però altre occasioni e iniziative che una volta non erano considerati, come organizzare viaggi o gite per destinazioni ‘da brivido’, oltre che ammirare i colori dell’autunno. Tra le mete più gettonate il borgo di Triora, conosciuto anche come il ‘paese delle streghe’, il parco dei ‘mostri’ di Bomarzo e Civita di Castellana ‘la città che muore’ , i castelli e le Masche delle Langhe piemontesi, i numerosi boschi degli Appennini e le moltissime visite culturali e architettoniche a tema ‘halloween’ organizzate dai tour operator nelle città della penisola - incluse le facciate di palazzi storici e cattedrali ricchi di serpenti, draghi, mostri e creature demoniache - e così via.

Quali le maschere più cool per la notte di Halloween edizione 2024? Da anni i costumi più scelti sono legati al mondo del cinema e in questi mesi la piattaforma di compravendita di prodotti second hand, Wallapop, segnala che a due giorni dall’uscita nei cinema italiani del film ‘Joker: Folie à Deux’, il sequel del film di successo sul celebre personaggio di DC Comics, le ricerche per parola chiave ‘Joker’ sono aumentate del 74%. Le richieste di “travestimenti di Joker” sono cresciute del 220% quest’anno rispetto al precedente e tra le maschere di questo mese quelle ispirate e Joker Folies à Deux e a Beetlejuice spazzando via tutte le altre, seguite da una pletora di tutorial online per riprodurne il trucco originale dei protagonisti e, si legge sui social “Harley Quinn di Lady Gaga è un must”. Quale il look più collo? Pallore, bocca rosso fuoco, occhi ‘smoky’ diabolici e capelli bicolore (nero e giallo) alla lady Gaga e cicatrice serpentina che attraversa volto, collo e decolletè come Monica Bellucci, alias Delores in Beetlejuice, Beetlejuice. Le idee per realizzare occhi sbavati, ferite realistiche sul viso, sangue che cola dalla bocca si trovano in centinaia di post e reel pubblicati nell’ultimo mese su Instagram, TikTok e Pinterest.

Il costume ‘Beetlejuice’, sia nella versione bambini che adulti, include il completo a righe bianche e nere che ha reso celebre lo spirito stravagante e macabro di uno dei fantasmi più bizzarri della storia del cinema (collezione Beetlejuice di Rubies). Seguono i costumi ispirati a Deadpool, il mercenario più irriverente dell'universo Marvel ed a Wolverine (tra le novità 2024 di Rubies). Per i fan del film "Birds of Prey", invece, sono molto richiesti i costumi di Harley Quinn (la Regina del Caos), ispirati all'iconico personaggio interpretato da Margot Robbie (maschere Rubies). Sulle piattaforme di e-commerce sono invece gli accessori-dettaglio per partecipare a party e serate a tema horror senza sembrare snob o fuori luogo a salire nelle classifiche dei più venduti al momento: si va dai cerchietti con le corna nere/rosse in stile ‘diavolo’ oppure corna gotiche, collane in pizzo (su Amazon il pacchetto completo più venduto in questi giorni è quello del brand Wishstar), seguiti dalle maschere per il viso con luci a LED a diverse intermittenze che sottolineano false cicatrici su occhi e bocca (in cima ai più venduti su Amazon, del marchio AnanBros).



Anche gli accessori fashion bastano a trasformare qualsiasi outfit in qualcosa di originale per la spooky season. Che si tratti di una festa in maschera, di una serata elegante o di una passeggiata in città, ci sono perfino le borse perfette per l’occasione: dalle borse a mano alle clutch dai colori sgargianti (dal verde all’arancio-zucca) o in velluto nero, il non plus ultra dell’eleganza (come quelle dei brand Emanuela Biffoli, Sofia e Lola Casademunt). Anche un tocco di rosso può bastare a richiamare la notte di diavoli e fantasmi e le scarpe rosse possono fare la differenza (come i tronchetti rosso-lacca per lei di A.Bocca), così come gli stivali stretch alti sopra il ginocchio con punta e tacco sottile ‘da strega’ (tra i nuovi modelli di Paola Venturi) anche abbinati a tubini-sirena rigorosamente neri (come quelli di Alessia Santi). Calzoni, giacche e blazer dei toni dell’arancio (Shaft Jeans) oppure mantelle nere con maniche a pipistrello (brand Cukovy). Completa l’outfit il maquillage ‘spettrale’ o ‘sanguinario’ con unghie lunghe e laccate di rosso, oppure nero-blu e con pagliuzze brillanti come una notte stellata (come gli smalti lacca del brand Neonail). A tema Halloween anche gli accessori del brand di gioielleria Pandora, rinomata per i braccialetti con ciondoli personalizzabili. Questo anno il modello ‘Charm Fantasma Boo’ si illumina al buio ed è realizzato in argento dipinto con smalto bianco e glitter scintillante e si può abbinare al charm ‘teschio’ smaltato bianco che si illumina al buio oppure al charm ‘zucca di Halloween’, con dettagli scanalati, un volto spaventoso e occhi a forma di cuoricini.



Aumenta inoltre, di anno in anno, la quantità di gadget dedicati alla festa venduti nei grandi magazzini che dedicano interi reparti e scaffali agli accessori, incluse pentole e ciotole a forma di zucca. Insieme alle ragnatele estensibili ragni-dotate da appuntare su muri, porte e così via, tutto si tinge di Halloween-style: dalle alzatine color zucca per torte di festa, al tema horror-chic di bicchieri e ciotole in vetro scuro e delle posate nere. Poi tovaglioli con raffigurati i pipistrelli e candele colorate a forma di zucca da piazzare ovunque. Un tocco in più con cuscini a forma di pipistrello e ghirlande di pipistrelli (prodotti Tillagd e nuova collezione Höstagille! Interamente dedicata alla festa di Halloween, Ikea). Sono a forma di zucca anche le pentole come la nuova Halloween Collection di Le Creuset con piatti, tegami e le famose ‘cocotte’ che per l’occasione sono a forma di zucca nei colori bianco e arancio. E’ Beetlejuice mania anche per le bevande come le lattine Fanta che questo anno ha inaugurato una partnership con Warner Bros sfornando 4 nuove versioni delle lattine a tema.

Per la festa dei fantasmi non mancano le edizioni a tema delle rinomate candele profumate di Jankee Candle, amatissime anche dai teenagers: le versione ‘Witches' Brew’ emette una fragranza dolce e legnosa, con chiodi di garofano e cannella, gelsomino e legni. Infine patchouli e vaniglia.

Tra i gadget in tema ‘spooky season’ non mancano i giochi di società come le card games (Cranio Creations) ‘Mercoledì – creature e reietti’, ispirate alla celebre serie Netflix firmata Tim Burton, che promette di conquistare sia i fan della giovane Addams e dell’intera famiglia, sia gli appassionati di giochi di carte in generale. Anche il brand Funko celebra il ritorno di Beetlejuice con una nuova collezione dei famosi pupazzetti da collezione con le sembianze dei personaggi più amati della cultura pop. I Pop! Del momento sono infatti ispirati al tanto atteso sequel del film cult. La linea include le iconiche figure in vinile dei protagonisti: Beetlejuice, Lydia, Delores, Astrid e Bob, oltre a un pack speciale con Beetlejuice e Lydia in abiti nuziali. Il Re del Cioccolato, Ernst Knam presenta una collezione di dolci paurosamente sorprendenti, ispirati alla magia e all’oscurità di Halloween. Le sue creazioni, all’avanguardia per gusto e innovazione, celebrano l’arte pasticcera con combinazioni uniche di sapori e decorazioni mozzafiato, c'è Lumaca, quasi un'opera d'arte, realizzata interamente a mano, il corpo modellato in cioccolato al latte, mentre il teschio indossa una camicia di cioccolato fondente, arricchita da un goloso cremino al latte. Poi i biscotti: Fantasmino con frolla bianca, decorati con pasta di zucchero e dettagli in burro di cacao rosso; Ragnatela con: frolla al cacao immersa nel cioccolato bianco, decorata con una ragnatela di cioccolato fondente; Zucca, un dolce contrasto: frolla bianca e frolla al cacao, con decorazioni in pasta di zucchero e burro di cacao. Poi ancora praline Sangue: un guscio di cioccolato bianco schizzato di rosso racchiude un cremino al pistacchio, abbinato a una salsa al lampone che ricorda il sangue e i mostruosi “Cervelletti di Halloween”, per chi ama le sfide visive e gustative: camicia di cioccolato bianco colorata di rosa e ripieno di cremino fondente con salsa al lampone, per un effetto cervello da brividi.

Nella stagione più spettrale dell’anno sono naturalmente inclusi anche i nostri amici a quattro zampe con i negozi specializzati e i supermercati che offrono accessori davvero divertenti. Il brand Loungefly, ad esempio, ha appena presentato la nuova linea di accessori dedicati ai piccoli amici pelosi ispirata al film cult Beetlejuice. Guinzaglio, collare e pettorina a tema si possono sfoggiare durante le passeggiate fuori casa della spooky season.

