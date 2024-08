Dagli itinerari al meteo l'intelligenza artificiale è con noi in vacanza

Per fare lo slalom tra le tariffe, limitare le spese extra e trovare soluzioni che facilitino il risparmio c'è, anche se non ce ne siamo forse ancora resi conto, l'intelligenza artificiale.

Una nuova tendenza è proprio quella di farsi aiutare dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per viaggiare in modo più facile e soprattutto più economico. Ci sono moltissime piattaforme che aiutano ad ottenere itinerari di viaggio su misura in soli 30 secondi. Basta inserire le nostre preferenze, come destinazioni desiderate, attività preferite e lo stile del viaggio e l'intelligenza artificiale farà il resto, creando un programma dettagliato e personalizzato.

Andare in vacanza con l'IA: 3 vantaggi che semplificano la vita

Grazie ai progressi straordinari dell'intelligenza artificiale, ad esempio, possiamo scattare una foto della lista di cose da mettere in valigia per le vacanze, non dimenticando magari gli articoli necessari per un viaggio all'estero o per la nostra famiglia, chiedere se manca qualcosa e se la lista aggiornata rispetta le limitazioni vigenti sui bagagli, tutto in un'unica operazione. Questa capacità rivoluzionaria dimostra quanto l'intelligenza artificiale possa semplificare e migliorare la nostra vita anche per un viaggio, con ad esempio 3 semplici vantaggi:

Pianificazione personalizzata

Moltissime piattaforme utilizzano l'IA per analizzare le preferenze e creare itinerari su misura, includendo suggerimenti per attività, ristoranti e attrazioni. Questo permette di ottenere un viaggio personalizzato senza dover passare ore a pianificare.

Integrazione con prenotazioni alberghiere

Dopo aver creato l'itinerario, l'AI può collegarsi a piattaforme di prenotazione alberghiera per suggerire le migliori opzioni di alloggio in base a budget e preferenze. Ad esempio, se pianifichiamo di visitare più città, l'AI può trovare hotel o appartamenti convenienti vicino ai luoghi d’interesse.



Monitoraggio e aggiornamenti in tempo reale

L'IA può anche monitorare le prenotazioni e inviare notifiche in tempo reale su eventuali cambiamenti o offerte speciali. Questo assicura di ottenere sempre il miglior prezzo e di essere aggiornati su qualsiasi variazione del proprio itinerario.

Preparare la valigia con app e intelligenza artificiale: la guida pratica

Ma l'intelligenza artificiale può aiutarci ad organizzare il nostro bagaglio in modo furbo, semplice e organizzato interrogando le piattaforme più note, mentre la tecnologia ci viene in soccorso con app dedicate.

Ecco come fare:

Ottimizzazione dello spazio

Segui i suggerimenti di app o tutorial per piegare e organizzare i vestiti, massimizzando lo spazio disponibile.

Monitoraggio del peso

Usare delle app che monitorano il peso del bagaglio mentre lo prepari, suggerendo cosa eliminare per evitare costi aggiuntivi.

Integrazione con assistenti virtuali

Usa gli assistenti vocali per ricevere suggerimenti in tempo reale e aggiornamenti su come imballare a prova di controllo la propria valigia.

Checklist finali

Utilizzare delle liste di controllo che inviano promemoria per assicurarci di non dimenticare nulla di importante.

Ultimi consigli Iniziare in anticipo: pianificare la lista di imballaggio qualche giorno prima del viaggio per avere il tempo di aggiungere o eliminare articoli.

Usa le categorie: dividere la lista in categorie per mantenere tutto organizzato.

Controllare il meteo: Le app basate su AI possono aggiornare automaticamente la lista in base alle previsioni meteo della nostra destinazione.

“L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella pianificazione dei viaggi e nelle prenotazioni alberghiere rappresenta il futuro del turismo. Approfittare di queste tecnologie significa viaggiare con maggiore serenità e godere di esperienze su misura per gli utenti e rendere il processo più semplice per i gestori delle strutture, ottimizzando tempo e risorse, facendo vivere durante il soggiorno, esperienze indimenticabili con facilità” - aggiunge Luca Rodella, CEO e co-founder di Smartpricing - software di revenue management per hotel, che permette agli albergatori di migliorare il proprio fatturato attraverso l’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale ed il machine learning.

