Da ferrovia abbandonata a parco, 15 anni fa nasceva l'High Line

Da rudere industriale destinato alla demolizione ad uno dei parchi più frequentati di New York.

E' la parabola a lieto fine dell'High Line, il parco lineare realizzato su una sezione in disuso della ferrovia sopraelevata chiamata West Side Line 15 anni fa.







La prima sezione tra Gansevoort Street (all'altezza della 14/a strada) e e la 20/a strada, è stata aperta al pubblico nel giugno del 2009, un secondo troncone fino alla 30/a strada è stato successivamente aperto nel 2011. La terza e ultima fase è stata ufficialmente aperta al pubblico il 21 settembre 2014. Il parco pubblico ora si estende fino al 34/a strada per una lunghezza di quasi 2,5 km.

A salvare la ferrovia sopraelevata dalla distruzione, la tenacia di un gruppo di residenti che nel 1999 unì le forze per creare un'associazione, 'Friends of High Line'. Grazie a loro venne presentato un progetto di riqualificazione in parco urbano. A realizzarlo gli architetti Diller Scofidio+Renfro in collaborazione con lo studio di architettura del paesaggio, James Corner Field Operations. Il progetto fu approvato nel 2002 mentre i lavori iniziarono nel 2006.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA