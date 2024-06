Un videogame per far uscire gli hikikomori

Una proposta concreta per indurre gli hikikomori, quei giovani che si ritirano dal mondo, ad uscire dalle loro case. È questo il focus del progetto elaborato dalla Cooperativa Sociale Ippocampo, presentato nel corso della seconda giornata della quindicesima convention nazionale Cmg.

Dopo la pandemia, i dati mostrano un sostanziale aumento del disagio giovanile, rappresentato in particolare da oltre 60mila casi di grave ritiro sociale in tutta Italia. Per aiutare i ragazzi ad uscire da casa e ritornare a scuola, ad avere un dialogo e un incontro con l'altro, Ippocampo ha progettato un videogame: A scuola con gli avatar. Uno strumento pensato per agganciare i ragazzi nel loro isolamento parlando una lingua a loro nota.

All'interno del gioco i ragazzi dovranno affrontare delle sfide legate alle materie scolastiche. Successivamente saranno coinvolti in attività manuali che li porteranno a poco a poco ad incontrare i propri coetanei. L'obiettivo è farli conoscere tra loro e farli uscire dall'isolamento creando un metaverso differente.



