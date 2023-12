Idee e novità, la guida ANSA ai regali di Natale 2023

Fare i regali giusti, indovinare i desideri e i gusti di chi li riceve rende felici reciprocamente, sono segni di attenzione. Non sempre si riesce, non sempre è facile, specie se i doni sotto l'albero sono per persone che frequentiamo poco. Niente ‘effetto sorpresa’, o regali sorprendenti con effetto wow meglio un dono ‘premuroso’ nei confronti di chi lo riceverà perché oltre all’oggetto trasmetterà sensibilità e vicinanza (evitando così anche il tipico riciclo del regalo). Il professor Philip Gable, professore di scienze psicologiche e del cervello all'Università del Delaware, nei giorni scorsi ha riassunto alcune ricerche sul tema dei regali natalizi. Spiega Gable: “Lo spirito del donare vada oltre il mero scambio materiale. Esiste una scienza dietro l'offerta di doni, che comprende sfumature emotive identiche a quelle vissute nel lavoro di beneficenza, senza contare che i doni possono anche includerla”. Gable sottolinea che, qualsiasi sia il regalo prescelto, un dono contribuisce alla felicità che deriva dal donare, assumendo varie forme, da un investimento personale di tempo ‘regalato’ ad altre persone ad una spesa a misura del proprio budget. “Bisogna superare il mero obbligo, - suggerisce lo studioso, - mirando a creare un impatto emotivo”. Il professore non ci dice cosa dovremmo mettere sotto l’albero di Natale ma come l’investimento del proprio tempo per dedicarsi agli altri scateni una interazione tra emozioni, motivazioni, personalità e cognizione e che, piuttosto che pensare agli aspetti scomodi del doverci pensare, ci si può concentrare su come queste emozioni influenzino i nostri pensieri, motivano i nostri comportamenti verso chi ci sarà accanto in queste settimane di feste.

Come scegliere i regali lo suggeriscono invece i ricercatori giapponesi della Sofia University che hanno condotto un nuovo studio per valutare quale effetto fa ricevere un dono a sorpresa, inconsueto e originale, piuttosto che a propria misura. Il verdetto dell’indagine, condotta su un campione di oltre 300 studenti, boccia l’effetto sorpresa. "I nostri risultati suggeriscono che infondere nei propri regali un'autentica premurosità nei confronti del destinatario, piuttosto che concentrarsi su elementi periferici come fare una sorpresa, è essenziale per far sentire grato il destinatario ", concludono gli autori.

Ecco la guida ANSA ai regali attenti a misura di passioni e interessi, puntando anche alle novità per il Natale 2023:

Regali per appassionati di beauty

Per le giovanissime sui social impazza la maschera per le labbra del brand coreano Laneige di Amorepacific (su Tik Tok i video da tutto il mondo si sprecano e la linea ha fatto avere una impennata nelle vendite dell’80% solo negli Stati Uniti questo anno).

La scelta dei cofanetti natalizi è vasta. Il brand Shiseido propone kit a misura di tasche e passioni in chiave skincare. La scelta è assistita se si usa il ‘gift finder’ presente sul sito del brand. Si va dal Mascara Holiday Kit, che include anche un remover e un loss per le labbra fino al prezioso Blockbuster Kit contenente sieri di punta del brand, della linea Ultimune e Benefiance con Clarifying Cleansing Foam, l’ Eye & Lip Makeup Remover e l’ Imperial Lash Mascara, oltre a creme e lipstick in versione mini size. Clé de Peau Beauté intitola Toward the Horizon la collezione di Natale che comprende illuminanti in edizione limitata, rossetti, ombretti per gli occhi, sieri, olî detergenti, schiume addolcenti e l'iconica La Crème.

E’ invece un irresistibile carillon il kit ‘Dreamland’ di Lush con sei prodotti lenitivi della collezione Sleepy a scopo rilassante per raggiungere una maggiore calma e serenità. Si gira il coperchio e le note musicali parlano di un luogo incantato. Può diventare momento della buonanotte beauty per tutto l’anno.

Rinomati e graditi i kit di prodotti di bellezza e da trucco di Sephora Collection. La scelta è vasta e va dai kit di pennelli per il trucco al beauty benessere all’argan ai kit regalo home-spa.

Elegantissimi i kit da regalo con candele profumate e lozioni per il corpo del brand svedese Byredo dedicati alle feste natalizie di stampo nord europeo con disegni di gnomi e creature mitiche, piante e animali antropomorfi da frammenti di leggende scandinave che rivivono grazie all’illustratore svedese John Bauer.

Sono dedicati al bisogno di mostrare una pelle compatta e luminosa, anche in previsione dei party natalizi, i cofanetti ‘Pelle Scintillante’ in edizione limitata del brand francese Patyka. Permette una doppia pulizia, esfoliando le cellule morte e affinando la grana della pelle. Contiene anche un olio struccante ultra-rapido, una mousse detergente detox e uno scrub sorbetto illuminante. I prodotti sono formulati con ingredienti biologici.

Anche i kit natalizi SVR Laboratoire dermatologique puntano a regalare una pelle luminosa e compatta. Contro i segni del tempo la trousse ‘La mia routine antietà globale’ contiene un siero per un colorito più uniforme e un balsamo da notte intensivo in omaggio.

Tra le idee beauty continua la passione per i ‘roller’ da massaggio per il viso e il corpo, dotati di sfere ad azione liftante, come il roller in diaspro bianco per distendere i muscoli facciali da abbinare a sieri idrotensori e maschere riparatrici contenute nei kit natalizi del brand Locherber Skincare di origine svizzera.

Sono del brand Dyson invece il kit per la piega dei capelli più ambiti. Includono l'asciugacapelli Supersonic, lo styler Airwrap e la piastra Corrale, ora in colore blu elettrico.

I regali di Natale 2023 per gli appassionati hitech

Accessorio geniale, che sarà gradito non solo agli sbadati che dimenticano spesso le chiavi, la serratura smart di Nuki 3.0 Pro permette di utilizzare lo smartphone per aprire la propria porta di casa, o dell’abitazione che si affitta. Grazie all’app dedicata, è possibile gestire apertura e chiusura da remoto. Ha un pomello di acciaio inossidabile e il wi-fi integrato.

Tra le novità le smart tv in formato stick, da portare con sé ovunque si decida di trascorrere il Natale. I nuovi telecomandi intelligenti trasformano in Smart TV qualsiasi televisore, come il nuovo dispositivo Fire TV Stick 4K Max, primo lettore multimediale per lo streaming con un processore più potente, in vendita nella vetrina strenne di Natale di Amazon Device, come Echo Pop. Il nuovo altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dal design emisferico e le dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti..

Per chi passa molte ore in treno e ama i videogames, tra le novità del momento Asus propone una innovativa console portatile Rog Ally, device basato su Windows 11 con cui accedere rapidamente e da un’unica app a tutti i giochi e alle impostazioni di sistema. Dotata di un design a doppia ventola, mantiene basse le temperature e la rumorosità, permettendo di giocare senza pause.

Sono regali a impatto ecologico neutro gli Apple Watch (serie 9, Se e Ultra 2) tra le strenne di Natale contenute nell’Holiday Gift Guide 2023 dal mondo Apple. Lo smartwatch piace anche ai più piccoli e può essere una buona idea sceglierne uno a misura di polso e interessi dei bambini. Come, ad esempio, Kidswatch 4G di Celly, del Gruppo Esprinet. Inserendo una Sim card è possibile ricevere e rispondere ai messaggi e chiamare o videochiamare direttamente dallo smartwatch. Il Gps permette di localizzare e monitorare il dispositivo sull'app dedicata. Contiene anche una fotocamera integrata, contapassi, torcia e una sezione giochi a misura di più piccoli.

Con la tecnologia ci si può anche tuffare in un viaggio nel tempo nella Parigi di Monet di fine Ottocento o nella Milano risorgimentale di Giuseppe Verdi con i tour del brand di media company Way Experience, con la realtà virtuale immersiva. Si può scegliere una Gift Card generica che permette di selezionare tra “Inside Monet” e “Tour immersivo nella Milano dell'800 - You Are Verdi”.

E’ sottile e di colore oro brillante e farà impazzire le fashion addicted il nuovo smartphone Realme C53 a ricarica rapidissima, fotocamera da 59MP. La prima Mini Capsule Android. E’ invece del brand Asus il telefono portatile più sottile al mondo, il modello Zenbook S 13 Oled. E’ spesso 1 cm e pesa solo 1 kg, regalo perfetto regalo per chi vuole un dispositivo leggero e compatto, inoltre è interamente realizzato con materiali riciclati. Per chi non fa a meno degli auricolari Jabra Elite 8 Active, sono progettati per essere resistenti in qualsiasi condizione d’uso e superano tutti i test richiesti dallo standard militare statunitense per l'elettronica rinforzata (810H): sono pensati per accompagnare gli allenamenti con un suono che grazie al Dolby Audio, offre un ritorno chiaro e realistico per un'esperienza di ascolto più lunga e confortevole. L'Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) ottimizza automaticamente le prestazioni della cancellazione attiva del rumore in base all'ambiente in cui ci si trova. La tecnologia Wind Neutralizing HearThrough™ attutisce le interferenze del vento senza bloccare I rumori del traffico, garantendo dunque la sicurezza senza compromettere la stabilità del suono.

Non solo pantofole, idee di regali per scaldare l'inverno

Non una new entry ma hanno sempre un ottimo successo i plaid e le termocoperte, soprattutto quando le temperature invernali si fanno rigide e si punta al risparmio energetico tenendo i termosifoni accesi per meno ore. I rimedi per scaldarsi impazzano, come il classico CaldoPlaid riscaldabile e con controllo di temperatura e spegnimento automatico ‘Adapto’ ad una piazza e perfetto anche per il divano di Imetec. E’ un plaid in lana rigenerata con frange (realizzato con fibre da tessuti di recupero, nel rispetto dell’ambiente) soffice e caldo quello di Dalfilo, brand digitale italiano di biancheria per la casa artigianale. Prezioso e molto ampio il plaid in cashmere di Malo, da regalare a chi vuole avere uno stile chic anche seduto sul divano a guardare la tv.

Sono del brand Skechers invece le ciabatte da donna ultra calde Cozy Wedge - Love Notes che garantiscono il massimo del tepore anche nei mesi più freddi. Sono in finta pelliccia con decorazione “lips” di Diane Von Furstenberg.

La nuova collezione del brand Marni ‘holiday season’ propone guanti, passamontagna e sciarpe lavorati a maglia che evocano forme di animali. Caldissimi, i passamontagna hanno divertenti orecchie e si abbinano alle sciarpe in lana vergine a forma di aragosta. Le spille ispirate al tema college, e i portachiavi lavorati in feltro rosso e giallo definiti dal dettaglio aragosta, completano la collezione, assieme a divertenti mules a pelo lungo e Fussbett Sabot in pelle interamente ricoperti di strass.

Per i gourmet, i regali per gli appassionati di vini e cucina

Per chi ama la cucina giapponese, Aji – il delivery milanese di cucina giapponese di proprietà di IYO Group – propone per le feste la Jubako: una box contenente un menù completo ispirato alla tradizione del Sol Levante, con sole materie prime d’eccellenza e ideale da condividere. Per gli amanti del tè giapponese, invece, il set matcha di CiboCrudo che, oltre al pregiato tè comprende la palettina chashaku dosatè in bambù, il frullino chasen in bambù per la miscelazione e la tazza chawan in ceramica giapponese artigianale per la degustazione.

Novità gourmet anche dal brand Grupo Consorcio che propone prodotti finora non in vendita in Italia: la Special Box “Il meglio di Santoña”, composta dalle acciughe del Cantabrico, ventresca e varie tipologie di Bonito del Norte – il tonno bianco, molto pregiato - della linea gourmet Consorcio Gran Reserva, in vendita solo nell’e-store Consorcio.

Tra i panettoni gourmet, il rinomato sfornato di Peck, punto di riferimento della gastronomia di Milano e noto in tutto il mondo (in cinque varianti), oppure il dolce di Natale (senza lattosio) del maestro pasticcere Gino Fabbri per Palazzo di Varignana di Castel San Pietro Terme, Bologna. Gualtieri, storica pasticceria fiorentina (ha appena festeggiato 90 anni con un restyling Anni Trenta dei locali), oltre alla linea classica ha quella vegan e quella gluten free e produce tutti, ma proprio tutti i dolci natalizi in tutte e tre le versioni. Dal panettone al tronchetto di Natale (quest'anno in versione bianca), dai macaron ai biscotti allo zenzero ecc. ecc. Anche da ordinare online per spedizioni in tutta Italia e far arrivare un po' di Firenze e di dolcezza ai propri cari.

Per gli appassionati del bere d’eccellenza si segnala ‘La Guida Oro I Vini di Veronelli 2024’, volume erede degli storici cataloghi firmati sin dagli anni Cinquanta, dal padre della critica enologica italiana Luigi Veronelli. La nuova edizione raccoglie le eccellenze vitivinicole italiane con ben 15.786 vini selezionati e 1944 produttori recensiti.

Casa Marrazzo, rinomata azienda conserviera campana con sede a Pagani, nell'Agro Nocerino Sarnese conosciuta per la vasta gamma di pomodori, peperoni arrostiti, friarielli, legumi e confetture in vaso, propone pack Natale nei tipici vasi serigrafati ideati da Auge Design (premiati anche al Diamond Award Best Of Show dei Pentawards).I vasi sono in vendita sullo shop e nei migliori negozi specializzati.

Per i cultori del caffè, quest'anno Ditta Artigianale (il brand di Firenze) ha speciale miscela di Natale e anche le learning box per imparare a degustare il caffè come veri esperti, mentre Caffè Corsini ha diverse idee regalo, tra cui la pallina di Natale piena di tè, il calendario dell'avvento, la pallina di Natale con le capsule di caffè.

Per gli amanti della cucina, inoltre, i robot sono un must, come La Planetaria Artisan di KitchenAid: 10 velocità, ciotola capiente e accessori motorizzati lavabili in lavastoviglie. Inoltre i set per la fonduta Summit di Swissmar oppure la Fontana di cioccolato di Petra Electric, accessori del brand Schoenhuber.

Per gli amanti dei cibi a filiera corta, sostenibile e interamente tracciata si può anche creare box di doni alimentari scegliendo la spesa sul sito dedicato Cortilia.it , specializzato nella spesa online di qualità della società benefit Cortilia (inizialmente si chiamava Geomercato ed era una piattaforma creata per mettere a disposizione dei clienti di Milano una selezione di prodotti ortofrutticoli, consegnata dagli agricoltori stessi ottimizzando i percorsi di trasporto in modo da ridurre l’impatto ambientale, ora è un sistema nazionale di selezione e consegna beni alimentari del territorio e di elevata qualità). Tra i ‘pacchi’ alimentari gourmet si segnala il box per pasta lovers: gift box contenenti la pasta di Gragnano IGP selezione ’28 pastai’ a filiera controllata sono di design e sostenibili. c'è anche un ricettario per le feste.

Per gli apprendisti bartender c'è la box Peter in Florence: bottiglia, bicchieri, misurino per preparare ottimi drink casalinghi con London Dry Gin da gustare sotto l'albero con gli amici. Per i veri appassionati, invece, c'è la possibilità di regalare un'esperienza a Podere Castellare, eco resort sulle colline di Pelago e sede della micro distilleria di Peter in Florence: master in distillazione, degustazioni, massaggi con gli oli essenziali delle botaniche che aromatizzano il gin, cene con food pairing tra pietanze locali e cocktail a base di Peter in Florence.

Lo chef sperimentatore Fabio Barbaglini propone al Dolce Emporio, il suo atelier del gusto in Borgo San Frediano a Firenze e a La Differenza di Roma e on line le verdure croccanti in acqua di mare, ricette esclusive dello chef che mixano la salubrità degli ortaggi (senza sale aggiunto) a spezie e aromi grintosi (Fiori di Spezie Natale).

Regalare accessori per la casa, le novità 2023

Regali per tavole chic per le feste

Sul portale issimoissimo.com, l’estensione digitale degli hotel della Pellicano Hotels, la nuova guida ai regali chic a cura di Marie-Louise Sciò per le feste in arrivo include le tovaglie di Natale ‘Le Tre Sarte’ (rinomato atelier di Roma) in puro lino double face, rossa e ecrù, in edizione limitata realizzate a mano con tessuti selezionati da stock provenienti da sovrapproduzioni di alta qualità.

Protagoniste di questo Natale saranno anche le mise en place e Villeroy & Boch ha pensato a 3 look per le feste: in nero sofisticato, in bianco classico senza tempo, o in azzurro per un decoro insolito. Il tutto può essere impreziosito dalla nuova collezione Winter Glow, per un Natale all’insegna del glamour, o dalla più tradizionale e natalizia Annual Christmast Edition.

Idee per bere l’acqua di casa e non consumare plastica

Acqua filtrata e anche frizzante, quella del rubinetto. E’ sempre più possibile con i sistemi di filtraggio e con aggiunta di gas di misure compatte. I sistemi di filtraggio possono diventare un dono molto gradito anche per ridurre il consumo di plastica. Come SodaStream Art, nuovo gasatore dal design retrò, che trasformare l’acqua del rubinetto in acqua frizzante e bevande deliziose in modo semplice e sostenibile. Possiede invece un nuovo sistema di filtrazione domestica di dimensioni ultra compatte l'apparecchio Blue Pure di Grohe. Si sistema in zone strette, elimina le sostanze che alterano il sapore dell’acqua riducendo l’uso della plastica.

I regali di Natale per gli sportivi

Sportivi o no l’outfit e lo stile sportivo impazza

Tute, aderentissime, anche indossate per uscire semplicemente di casa. Body, pants e top creati per il fitness sono accessori molto apprezzati soprattutto dalle ragazze che le vedono indossare dalle loro beniamine seguite sui social e dalle cantanti preferite, da Elodie a Beyonce. Trai i trend i completi elasticizzati del brand SoWhat, realizzati on demand tramite il sito e che così garantiscono una produzione più responsabile, attenta agli sprechi e all'inquinamento e con taglie che vanno dalla XXS alla 6XL.

Per le 'passioni' di nomadi urbani, sportivi e globetrotter si va dalle e-bike (come Nilox X9) ai monopattini elettrici smart (Nilox Ant), fino alle power station da portare sempre con sé (Nilox Ps 500), in vendita su Nilox.com, brand del Gruppo Esprinet, specializzato nel mercato dell'outdoor technology e mobilità sostenibile. Tra le novità di tendenza l’e-bike di Tenways CGO600 PRO ultra leggerezza (pesa 16 kg), perfetta per muoversi in città. Si segnala anche il nuovo monopattino elettrico S65C di Navee, con motore potenziato rispetto ai precedenti modelli toccando picchi di 900W per una maggiore efficienza e divertimento.

I regali di Natale per gli amanti dei viaggi

Esperienze emozionanti, per viaggiatori, esploratori e ironici

E dopo i pacchetti terme, hotel e cene romantiche si chiama ‘emozioni estreme’ il cofanetto Smartbox più originale. Contiene esperienze all'insegna del brivido estremo come esperienze di guida su pista di auto e moto da corsa, voli in mongolfiera o con simulatore di volo, lanci in paracadute e così via.

Per gli esploratori il brand Cellularline propone gamme pensate per vivere il viaggio sempre in connessione come i powerbank da viaggio Essence, leggeri e compatti e per coloro a cui capita di dimenticare oggetti in tutto il mondo, c’è il rintracciatore TRACY, che utilizza l’app “Find Me” di Apple per la ricerca istantanea di dispositivi e oggetti personali.

Per viaggiatori, frequent flyer e nomadi le borse, gli zaini le tracolle e i trolley di Thule Paramount, progettate con materiali leggeri e resistenti e idonee a trasportare anche telefono, auricolari, portafoglio e altri oggetti essenziali.

I regali solidali

Pensierini sentimentali, cosa regalare a Natale 2023

Doni messaggeri di sentimenti

Anelli, orecchini, bracciali e pendenti a misura di Natale e di pensieri romantici e di vicinanza, come i pendenti in argento, da inserire sui bracciali, del brand Pandora che puntano ai sentimenti. Si va dal pendente Chiave di Luna con il messaggio inciso sul retro ‘believe in yourself’ o il pendente Cielo con Stelle Cadenti con il messaggio ‘Love you more than all the stars in the sky’. Oppure l’anello Pavè con fascia intrecciata, luminoso e realizzato in argento.

I regali per cani e gatti

Regali utili, per fido e micio

Nuova la collezione Pet messa a punto da Alessandro Anriquez, creativo siciliano di fashion e design, per Arcaplanet dedicata al Natale 2023 per sostenere il reparto pediatrico del Fatebenefratelli di Milano. Include accessori, come cappottini, pettorine e collari. Oltre ad una selezione di tovagliette, sotto-ciotola e box accompagnate da cucce imbottite.

Humane Society International , organizzazione internazionale che opera per la salvaguardia dei diritti di tutti gli animali, ha appena inaugurato uno store online dove acquistare i propri doni facendo al tempo stesso un regalo agli animali che soffrono e hanno bisogno di aiuto nel mondo. Foulard in tema pets, ironici ed eleganti, prodotti in collaborazione con la raffinata tessitoria napoletana Calabrese 1934, T-shirt genderless, calendari 2024 da parete con immagini di animali provenienti da tutto il mondo, biglietti d’auguri personalizzati, decorazioni per la casa e l’albero di Natale, ma anche regali per i propri amici a quattro zampe, come la ciotola pieghevole ed ecofriendly, pratica da portare ovunque, anche in viaggio.

Idee regalo all'insegna dell'ironia

Pensieri divertenti e graditi da chi ha senso dell’ironia quelli su Dottorgadget.it . Scapperà di certo un sorriso nel ricevere regali così originali in chiave simpatica e perfino sarcastica e per tutte le tasche.

I regali lussuosi

