Natale, 5 idee regalo aziendali per i dipendenti

Un ottimo rapporto professionale passa per la gratificazione delle persone, la valorizzazione e la considerazione. Le feste possono essere un'occasione per rafforzare i legami lavorativi coltivati durante l’anno. I regali di Natale per i dipendenti sono dei gesti molto apprezzati che è bene non sottovalutare. Spesso i datori di lavoro si interrogano su quali possano essere i regali migliori. Ecco 5 idee regalo originali da cui prendere spunto. Partendo dal Report 2023 sulla Retribuzione pubblicato da Coverflex, startup di welfare aziendale, i suggerimenti proposti hanno come parola d’ordine “flessibilità” e si fondano sul concetto che un ambiente di lavoro elastico può migliorare la soddisfazione e il benessere delle persone, spronandole a performare in maniera più efficace.

● Bonus natalizio, ideale per chi vuole evitare gli sprechi. Il datore di lavoro andrà sul sicuro, mentre i dipendenti lo apprezzeranno perché potranno usarlo come preferiscono: per acquistare a loro volta dei doni per i loro cari, per le spese quotidiane o semplicemente per concedersi qualcosa di speciale.

● Giorni liberi aggiuntivi. In un futuro non così remoto, non saremo più noi a doverci adattare al lavoro, ma sarà il lavoro a doversi adattare alle nostre necessità. Alla luce di questo dato, perché non optare per il bene più importante, ossia il tempo libero? Con uno o più giorni di vacanza retribuiti, ogni dipendente potrà trascorrere momenti di relax, divertimento e gioia in famiglia o con gli amici.

● Corsi e programmi di formazione. Tra le categorie più “utili”, Coverflex inserisce i corsi di formazione, indispensabili per crescere sia professionalmente che umanamente. Ed entrambe le parti ci guadagnano: i dipendenti potranno imparare cose nuove, mentre l’azienda potrà beneficiare di una forza lavoro più qualificata.

● Attività di team building. E' importante promuovere ambienti di lavoro inclusivi, in grado di esaltare e valorizzare le diversità. Per cercare di instaurare, nella propria azienda, un clima di uguaglianza e confronto e incentivando il rafforzamento dei legami tra colleghi, una buona idea regalo potrebbe essere proprio quella di proporre una piccola avventura da vivere insieme, all’insegna dello spirito di squadra.

● Fringe benefit natalizi. Normalmente inseriti all’interno di un piano di bonus e benefit vari, questi beni e servizi erogati come forma di retribuzione aggiuntiva sono molto apprezzati dai dipendenti, soprattutto durante le feste, dal momento che è possibile spenderli a proprio piacimento. Oltre a rendere felici i dipendenti, i fringe benefit offrono importanti vantaggi anche per le aziende che li erogano: deducibili al 100%, beneficiano di una tassazione agevolata e vanno ad alleggerire il carico fiscale dell’impresa. In più, e ancor più importante, motivano i collaboratori e li fidelizzano, creando un ambiente di lavoro più sereno.

