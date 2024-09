Nei negozi oppure online, i giocattoli piacciono sempre più personalizzabili

Da una parte i grandi classici, dai peluche a forma di orsetto a quelli con le fattezze dei beniamini di cartoons e videogames, dall’altra le fantasie sfrenate dei singoli bambini, i loro sogni e come vorrebbero il loro giocattolo del momento. Da sempre maschietti e femminucce adorano modificare i propri giocattoli, smontando le macchinine, vestendo e rivestendo le bambole (tagliando loro anche i capelli e, qualche volta, staccando loro testa e arti in un modo che agli adulti pare macabro ma che loro adorano). Questa è invece la volta dei giocattoli davvero personalizzati e a misura di singoli desideri. Fatti su misura, come si dice adesso ‘customizzati’ nel dettaglio e perfino stampati sul momento in 3D.

Il nuovo trend dei giocattoli personalizzati è in ascesa e l’idea di averne uno proprio come lo si desidera contagia i bambini di tutto il mondo con le grandi catene di negozi di giocattoli piene di occasioni per farlo. E’ su questo fronte che ci si confronterà per la scelta dei regali del prossimo Natale, garantiscono gli analisti di Medium.com anticipando il futuro dei giocattoli. “Con i progressi della tecnologia come la stampa 3D le opzioni di personalizzazione si moltiplicano e i giocattoli si stanno adattando alle esigenze individuali. Si possono progettare scegliendone i colori, le caratteristiche e perfino i nomi per una esperienza di gioco unica che aumenta il valore ludico dei giocattoli, promuove la creatività e l’auto espressione nei bambini”. Guardando al futuro la tendenza della personalizzazione continuerà ad estendersi e l’intelligenza artificiale potrebbe contribuire a migliorare le personalizzazioni in modo ancora più sofisticato rendendo, ad esempio, i giocattoli educativi ancora più idonei alle esigenze ed allo stile di vita dei piccoli.

Mentre i bambini e le bambine americane fanno la fila avanti all’ingresso dello store di New York dell’ ‘American Girl’ (che occupa diversi piani del Rockefeller Plaza) per aggiudicarsi l’ultima edizione della bambola più famosa perché ad altissimo livello di personalizzazione (nel negozio c’è anche il parrucchiere), nel grande store Fao Schwarz di Milano, sempre più giocattoli di diverso tipo sono 'customizzabili'. Si va dalla “My FAO Doll Experience” dove si può creare la propria bambola-bebè unica, con il guardaroba a misura (pagliaccetti, body, cappellini, scarpette e copertine) e perfino un certificato di nascita personalizzabile. Nell’area “Bunnies By The Bay” invece è possibile far ricamare i propri peluche scegliendo disegni, icone e font anche per far scrivere parole o frasi speciali anche usando la propria calligrafia. E poi c’è il mondo della bambola tra le più famose al mondo, la Barbie selezionabile tra diverse varianti di taglio e colore dei capelli, corporatura e tonalità della pelle oltre all'abbigliamento e agli accessori per completare il look per la nuova edizione di ‘Barbie styled by you’. Non manca il servizio per personalizzare le ‘mini macchinine’, le Majorette ‘Build Your Car Factory’. Porsche 911, Lamborghini Urus, Porsche 934, Fiat 500 e Bugatti Chiron Pur Sport potranno essere modificate attraverso una postazione interattiva presente nello store decidendo il colore per la carrozzeria, il telaio e gli interni, sedili, fari e adesivi e con la speciale confezione.

Anche negli store italiani della catena britannica di giocattoli Hamleys (l’ultimo inaugurato recentemente a Bergamo, dopo Roma e Milano) non manca la possibilità di creare e personalizzare l’orsacchiotto preferito nell’area dedicata ‘Build-A-Bear’. Nello store si può scegliere la tipologia di peluche da creare. Una volta scelto il pupazzo, lo staff lo riempie con una imbottitura soffice. Poi si scelgono inoltre la fragranza che il peluche emanerà (fragola, zucchero filato e bubble gum) e perfino una registrazione vocale che si può inserire nel pupazzo, oltre al cuore. Infine i vestitini e gli accessori da aggiungere come tocco finale.

Sono personalizzabili anche le bambole di pezza con i bottoni per occhi e i capelli di fili di lana 'My Doll - L'originale bambola del cuore' di fattezza artigianale (nei negozi di giocattoli ed online) che tanto piacciono alle bambine. Puntano infine ad una maggiore personalizzazione anche i giochi didattici per adattarsi alle capacità dei più piccoli e stimolarne l'apprendimento, come il nuovo Faba+, rinomato ‘raccontastorie’ hitech che – grazie al robottino Faba-Me - consente di registrare storie o canzoni con la propria voce per una totale personalizzazione della storia (info su myfaba.com).

