Eleonora Giorgi, 'la malattia avanza, sono a un bivio'

Bellissima, con i suoi splendidi occhi cerulei, un turbante nero di lana, camicia verde di seta sgargiante, serena, sorridente, lucidissima, Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua malattia in collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5: "Sono davanti a un bivio".

Le feste di Natale sono trascorse abbastanza serenamente: "Sono riuscita a stare meglio di salute in generale. Voglio avere speranza, ma purtroppo l'ultima Tac ha raccontato che la malattia è molto progredita, molto molto", ha detto l'attrice.

"Sono davanti a un bivio. Sto valutando se intraprendere le cure palliative perché la medicina ti offre percorsi arginanti che però sarebbero intrusivi. L'anno appena trascorso è stato spaventoso, ma allo stesso tempo il più bello della mia vita per il legame che si è creato con i miei figli e i miei affetti.

Sono molto tranquilla, anche se tutto dovesse progredire. Il mio corpo lotta, devo capire cosa fare. Non voglio più giorni di vita, voglio più vita nei giorni che mi rimangono, come diceva Rita Levi Montalcini. Mi sveglio e dico che non voglio sprecare la giornata. È un momento tosto, molto complicato", ha detto ancora Giorgi, parlando del suo grande amore per la famiglia, i figli e il suo nipotino Gabriele di cui è innamorata pazza.



