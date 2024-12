Fedez si racconta senza filtri in un libro-confessione

Fedez racconta senza filtri la sua storia in un libro-confessione che uscirà a marzo, dopo il Festival di Sanremo 2025 dove il rapper è in gara tra i Big con 'Battito', un brano che parla di depressione.

'Memoir' è il titolo - non definitivo - nella scheda di anticipazioni del nuovo anno di Mondadori che lo pubblicherà nella collana Viva Voce.

In 252 pagine Fedez - definito "il personaggio italiano più noto, più discusso, più divisivo" - ripercorrerà i suoi traumi e le cicatrici più profonde, passate e recenti. Non potrà dunque mancare una parte dedicata al rapporto con Chiara Ferragni. "Una biografia che ha l'efficacia di un libro terapeutico, un self help che ha la vitalità di una biografia": così viene presentato Memoir che riserverà molte sorprese e con cui il rapper dopo la musica, i social, la tv, i podcast catturerà l'attenzione di milioni di italiani.



