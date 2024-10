Bianca Balti comincia la chemio, "un passo alla volta"

Con i capelli tagliati corti e l'hashtag #lavitae'bella, la modella italiana Bianca Balti ha cominciato come previsto oggi la chemioterapia per curare il cancro alle ovaie che le e' stato diagnosticato un mese fa.

"Un passo alla volta", ha scritto Bianca sul suo profilo Instagram confermando ai suoi 1,5 milioni di seguaci quanto aveva preannunciato a fine settembre e cioe' che il 14 ottobre sarebbero cominciate le terapie contro la malattia: "Prima comincio, prima finisco", aveva scritto sempre su Instagram dichiarandosi "non preoccupata, solo scocciata, perche' avevo programmi MOLTO diversi per l'immediato futuro".



