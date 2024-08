Tom Hanks contro l'IA che lo usa per false cure

Tom Hanks torna a sfidare l'intelligenza artificiale che lo ha "fraudolentemente" clonato per propagandare false cure mediche.

"Ci sono tante pubblicità in giro su Internet che usano falsamente il mio nome, la mia immagine e la mia voce per promuovere cure miracolose e medicine fantastiche", ha scritto l'attore sulla sua pagina Instagram: "Queste pubblicità sono state create senza il mio consenso, fraudolentemente e usando l'intelligenza artificiale".

L'attore premio Oscar ha proclamato ai suoi 9,5 milioni di seguaci di non avere nulla a che fare con questi post, "né con i prodotti, le terapie e i portavoce che reclamizzano queste cure". Hanks, che ha reso noto pubblicamente di soffrire di diabete, ha precisato di lavorare esclusivamente "con un gruppo di medici certificati" che mettono a punto le terapie di cui ha bisogno: "Non vi fate truffare, non buttate i soldi che avete faticosamente guadagnato", ha aggiunto.

L'attore di Forrest Gump e Salvate il Soldato Ryan è l'ultima celebrità clonata senza il permesso con l'intelligenza artificiale: tra i tanti, Drake, The Weeknd, Scarlett Johannson e Taylor Swift, quest'ultima usata recentemente in una pubblicità elettorale condivisa dal candidato repubblicano Donald Trump sui social.

Non è la prima volta che Hanks denuncia di esser stato usato dall'IA: lo scorso ottobre, sempre su Instagram, l'attore aveva fatto sapere che la sua immagine era stata usata senza permesso per promuovere un'assicurazione per cure dentali.



