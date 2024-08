Liza Minnelli si racconta, scriverà la sua autobiografia

Liza Minnelli secondo Liza Minnelli. L'attrice e cantante, 78 anni, figlia di Judy Garland e Vincente Minnelli, non è contenta dei documentari realizzati su di lei e ha deciso perciò di raccontare in prima persona la sua storia. Secondo il Guardian, l'artista Egot (ossia vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony) pubblicherà una sua autobiografia nella primavera del 2026.

"Non hanno capito", ha sottolineato parlando delle opere dedicate alle sua vita e carriera. "Sin da quando sono stata in grado di reggere una penna - continua - mi è stato chiesto di scrivere libri sulla mia carriera, la mia vita, i miei amori, la mia famiglia. Assolutamente no. Raccontatela quando non ci sarò più, era la mia filosofia. Perché ho cambiato idea? I documentari sono stati realizzati da persone che non conoscevano la mia famiglia e che non conoscono me". Contrariata, Liza Minnelli ha spiegato così di aver deciso una sera, mentre era a cena, di scrivere lei stessa la sua storia.

All'autobiografia collaborerà Michael Feinstein, amico dell'attrice e cantante da oltre 40 anni. L'opera sarà pubblicata da Grand Central Publishing.



