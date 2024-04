Jane Fonda e Larry Gagosian alleati contro Big Oil

Jane Fonda ha unito le forze con Larry Gagosian e con Christie's contro lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio in California. L'attrice, il gallerista e la casa d'aste si sono mobilitati per Art For a Safe and Healthy California, una serata a sostegno delle campagne per evitare che alle elezioni di novembre venga abolita una legge fatta approvare dal governatore Gavin Newsom, "l'unico - ha detto la ex Barbarella di Hollywood - che ha avuto il coraggio di opporsi a Big Oil", per impedire nuovi pozzi petroliferi in vicinanza di scuole, parchi e aree residenziali.

"Circa tre milioni di persone sono state esposte ai pozzi di petrolio e si sono ammalate", ha detto la star secondo cui il referendum di novembre, i cui fautori "hanno speso 20 milioni di dollari" per convincere con false affermazioni la gente a firmare contro la legge, "non è democratico".

Hanno dato il loro appoggio alla serata Aileen Getty, Frank Gehry, Sean Penn, Chrissy Teigen e John Legend. Il primo artista contattato da Jane per donare arte alla causa è stato Ed Ruscha, seguito da Alex Israel, Gehry, Christina Quarles, Nathaniel Mary Quinn, Kenny Scharf, Hank Willis Thomas e Charles Gaines. In tutto sono state raccolte 40 opere, 14 delle quali presentate nel corso della serata e sette che andranno all'asta da Christie's nel corso della primavera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA