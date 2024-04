Jennifer Garner non ha paura degli anni, 'invecchiare è un dono'

Per Jennifer Garner l'età è solo un numero. Alla soglia dei 52 anni (il 17 aprile), l'attrice di Deadpool & Wolverine nonché ex moglie di Ben Affleck, intervistata da People, dice che gli anni non la spaventano e che l'invecchiamento è un dono.

Non nasconde di avere dei momenti in cui di incertezza quando pensa alla sua giovinezza, ma aggiunge: "Onestamente sono davvero grata di essere viva. Sono grata per la saggezza che ho accumulato negli anni". Ha anche un messaggio per le donne più giovani, 'prendetevi cura di voi stesse, non spaventatevi, l'invecchiamento è un dono'.

Per quanto riguarda la sua routine quotidiana, dice di fare attività fisica ogni giorno, perché è importante per la sua salute mentale, e mangia anche in modo corretto.

Jennifer Garner è madre di tre figli, Violet, Seraphina e Samuel, nati dal matrimonio con Affleck.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA