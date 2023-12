Pierce Brosnan finisce in tribunale, entra in una area vietata di Yellowstone

Pierce Brosnan fa l'indisciplinato nel parco nazionale di Yellowstone. Secondo quanto riferiscono i media americani, l'attore di James Bond ha oltrepassato i confini di una zona off limits: si tratta, in particolare, di un'area termale a Mammoth Terraces, vicino al confine tra Wyoming e Montana. Il parco è pieno di sorgenti termali e geyser, ma può essere pericoloso avventurarsi in alcune zone perché si possono rischiare ustioni serie. Brosnan si trovava a Yellowstone in visita privata lo scorso novembre. L'infrazione gli è costata una citazione in tribunale: dovrà presentarsi in aula il prossimo 23 gennaio. Per chi trasgredisce le regole sono previste multe salate, la messa al bando dal parco e nei casi più gravi persino l'arresto.



