Diletta Leotta è mamma, è nata Aria

È nata Aria, lo stesso giorno della mamma Diletta Leotta che il 16 agosto ha compiuto 32 anni. La conduttrice e il papà, Loris Karius, portiere tedesco già al Liverpool oggi al Newcastle United, lo hanno annunciato con un post sui social dove lui tiene in mano una torta con la candelina e lei in braccio la piccola sul letto d'ospedale.

''Oggi sono rinata grazie a te. Sei il miglior regalo che avremmo potuto chiedere'', scrive la mamma. In una delle foto postate si legge che la bambina è nata all'ospedale San Raffaele alle 8.47 del mattino del 16 agosto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA