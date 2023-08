In Gb inaugurate le statue di Mick Jagger e Keith Richards

Sir Mick Jagger e Keith Richards oltre alla fama globale da oggi hanno anche due statue in bronzo a loro dedicate nel centro della loro città natale, Dartford, nella contea inglese del Kent. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza delle autorità locali, incluso il leader del municipio Jeremy Kite: "La loro musica ha cambiato il volto della musica popolare e questi ragazzi di Dartford sono ora due delle persone più note e amate al mondo", ha detto ricordando le gesta musicali dei Rolling Stones.

A realizzare la scultura dal titolo The Glimmer Twins (pseudonimo usato per la collaborazione musicale Jagger-Richards), che raffigura le due leggende viventi del rock mentre si muovono come se fossero su uno dei tanti palchi dei loro concerti, è stata l'artista Amy Goodman su commissione del locale municipio. Si tratta anche di una sorta di regalo per Sir Mick: il frontman degli Stones ha infatti compiuto il 26 luglio 80 anni all'insegna di una esuberanza e una longevità artistica dai tratti unici. L'opera dedicata a Jagger e Richards ricorda le popolari statue in bronzo dei Beatles create dallo scultore Andy Edwards e svelate nel 2015 al Pier Head sul lungomare di Liverpool, la città dei Fab Four.



