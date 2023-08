La principessa Charlotte è la bambina più ricca del mondo. Chi sono gli altri

Il suo patrimonio personale è ufficialmente pari a zero, come è ovvio che sia avendo solo 8 anni di età (e al di là di quanto in avvenire le spetterà nella sua veste di secondogenita del futuro re d'Inghilterra). Ma in termini di valore netto stimato della sua immagine, la principessina Charlotte, nipote di re Carlo III e figlia di William e Kate, principi di Galles, può essere considerata una sorta di bambina d'oro: prima in classifica, pare, nell'intera lista dei coetanei più privilegiati del pianeta.

Almeno secondo quanto riportano in questi giorni alcuni tabloid australiani e britannici riesumando i calcoli di uno 'studio' realizzato mesi fa da Electric Ride on Cars, pubblicazione dedicata ad auto-giocattolo, e già citato dal Daily Mirror a febbraio.

Calcoli che assegnano un valore netto (net worth) di 3,6 miliardi di sterline (circa 5 miliardi di dollari) al giro d'affari legato a prodotti dei quali Charlotte potrebbe essere considerata come una testimonial di riferimento. Valore in calo del 12% a inizio 2023 rispetto alla somma quantificata un anno prima (causa crisi economica generale); ma comunque superiore a quanto accreditato dalla medesima fonte ad altri pargoli 'eletti' del globo terracqueo o a qualunque altro principino di casa Windsor: incluso il fratello maggiore George, sovrano predestinato, che la precede nella linea di successione ma non evidentemente nell'appeal commerciale.

Al di là della forzatura dei titoli a sensazione sulla "bambina più ricca del mondo", Charlotte sembra poter in effetti contare sul richiamo che il suo stile e i riflettori le garantiscono: sulla scia dell'eredità del cosiddetto "effetto Diana", attribuito a suo tempo alla compianta nonna paterna e star delle copertine; o, oggigiorno, di quella "dell'effetto Kate".

In particolare, nel suo caso, nel settore del fashion per l'infanzia: come confermano le vendite di capi o accessori ispirati ad esempio di recente al vestitino a fiori esibito dalla principessina nelle foto scattate per la festa del papà; o dei vezzosi occhiali da sole rosa sfoggiati dalla tribuna reale dell'ultimo torneo di tennis di Wimbledon.

George, al secondo posto, è costretto ad accontentarsi di 2 miliardi e mezzo. Al terzo posto Valentina Paloma Pinault, figlia quindicenne dell’attrice Salma Hayek e dell’imprenditore François Henri Pinault, con un miliardo e mezzo di sterline. Seguita al quarto da Jacques Grimaldi, 8 anni, figlio di Alberto e Charlene, oltre che erede al trono monegasco, con 800 milioni. Al quinto posto si posiziona la sedicenne Suri, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, con 653 milioni. Blue Ivy Carter, rampolla 11enne di Beyoncé e Jay-Z, e North West, 9 anni, figlia di Kim Kardashian e Kanye West, al settimo e ottavo posto.

