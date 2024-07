L'asta degli abiti di Westwood realizza 754.488 sterline

Il guardaroba personale e le carte da gioco di Vivienne sono stati venduti all'asta da Christie's a Londra per raccogliere fondi a favore delle cause benefiche sostenute da Vivienne Westwood. L'asta ha realizzato un totale di 754.488 sterline, con il 100% di venduto.

Tre abiti dalle collezioni: "Propaganda", "Dressed to Scale" & "Witches". Christie's è onorata di aver reso omaggio alla rivoluzionaria stilista e attivista britannica, Vivienne Westwood. Il suo guardaroba personale è stato battuto all'asta, con lo scopo di raccogliere fondi per le cause benefiche che l' iconica "regina del punk" britannica ha sostenuto durante la sua vita. Le vendite, sia dal vivo che online, hanno realizzato un totale di 754.488 sterline. Il ricavato del lotto è stato devoluto a The Vivienne Foundation, Amnesty International, Medici Senza Frontiere e Greenpeace. Ogni oggetto incluso nelle due vendite ha rappresentato un momento significativo della vita di Vivienne e l'insieme dei pezzi ha attraversato i quattro decenni di carriera di una delle stiliste più influenti dei tempi moderni. La vendita comprendeva abiti, gioielli e accessori, oltre a The Big Picture, la collezione di carte da gioco di Vivienne, venduta a favore di Greenpeace.

L'asta è andata sold-out, attirando acquirenti istituzionali e collezionisti a livello mondiale, con il 33% degli offerenti registrati tra i Millennials e il 9% tra i Gen Z.

La mostra "Vivienne Westwood: The Personal Collection" si è svolta nella sede di Christie's in King Street, a Londra, dal 14 al 24 giugno, attirando oltre 20.000 visitatori.



