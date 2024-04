Il guardaroba di Vivienne Westwood all'asta per beneficenza

Christie's metterà all'asta oltre 200 lotti del guardaroba personale della rivoluzionaria designer inglese e attivista Vivienne Westwood, per raccogliere fondi per le cause benefiche da lei sostenute. Andreas Kronthaler, marito di Vivienne e direttore creativo della maison Vivienne Westwood, ha selezionato alcuni look iconici dal guardaroba della designer, che saranno presentati in due aste: una vendita dal vivo, che si terrà a Londra il 25 giugno, e un'asta online, che si svolgerà dal 14 al 28 giugno 2024.

Nel corso delle due vendite, saranno messi all'asta oltre 200 lotti, ognuno dei quali rappresenta un momento significativo della vita e della carriera di Vivienne, con i primi look risalenti alla stagione Autunno/Inverno 1983/84. Inoltre, dal 14 al 24 giugno, presso la sede di Christie's, in King Street, a Londra, si terrà una mostra gratuita aperta al pubblico, dal titolo "Vivienne Westwood: The Personal Collection".

Capi, gioielli e accessori saranno messi all'asta per supportare The Vivienne Foundation, Amnesty International e Médecins Sans Frontières, insieme a THE BIG PICTURE - Vivienne's Playing Cards, un progetto di The Vivienne Foundation per raccogliere fondi a favore di Greenpeace.



