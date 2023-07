Al salone Fragranze 170 marchi di profumeria artistica

Tutto il mondo della profumeria artistica internazionale è protagonista all'edizione numero 21 di Pitti Fragranze, il salone di Pitti Immagine dedicato al mondo delle fragranze in scena dal 15 al 17 settembre alla Stazione Leopolda di Firenze. Il tema di questa edizione è 'Percezione Reinventata', che indaga un diverso modo di percepire il mondo del profumo attraverso immagini, parole, suoni, ma anche il digitale e l'intelligenza artificiale. Ad oggi sono 170 i marchi che hanno confermato la presenza (126 provengono dall'estero), di cui 71 nomi nuovi e rientri.

I principali paesi di provenienza sono Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Germania, Spagna, ma ci sono marchi che arrivano anche da Armenia, Emirati Arabi, Giappone, India, Oman, Romania, Svezia, Taiwan. Per evidenziare il tema del salone all'interno dello Spazio Alcatraz della Stazione Leopolda, ci sarà una speciale installazione immersiva, 'Symbiotic Experience _ la percezione reinventata', con quattro artisti digitali e quattro nasi che hanno unito le loro competenze dando vita a un percorso multi-sensoriale. Diversi gli eventi in programma: in primis due incontri, uno sull'installazione, e uno con la perfume influencer e tiktoker Matilda Mori e Roberto Drago di Kaon. Il marchio Mane presenterà un viaggio olfattivo tra passato, presente e futuro, mentre nell'area Spring 20 marchi al primo appuntamento col pubblico mostreranno le loro novità.

Tra gli eventi anche quello di Agarthi che esplorerà il concetto del profumo nel metaverso, ovvero l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel campo della profumeria, e la presentazione del libro 'Profumi ed essenze alla corte dei califfi' (Dario Flaccovio Editore) di Caterina Greppi, un saggio sulla profumeria medievale islamica, con la partecipazione dello storico Franco Cardini e del naso Antonio Alessandria. Sarà presente anche l'Istituto Marangoni, che debutta a settembre - nelle sedi di Milano, Firenze e Parigi - con una serie di corsi master dedicati alla formazione nel settore fragranze, e al salone organizza una conversazione sul tema delle fragranze.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA