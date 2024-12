Colazione e zodiaco, idee per cominciare la giornata segno per segno

Anno nuovo, vita nuova, e se cominciassimo con una colazione soddisfacente ispirata alle diverse personalità dello zodiaco? Ecco alcune idee da Girau

ARIETE: MANTENERE ENERGIA SENZA RINUNCIARE ALLO SPRINT CON YOGURT DI CAPRA E CEREALI

Determinati, poco amanti dei fronzoli e dall’indole tenace. Il primo segno dello zodiaco è legato alla simbologia del fuoco che divampa, a quell’energia che permette alla natura di germogliare dopo il freddo dell’inverno e dare così inizio alla primavera. Una colazione nutriente, ma che non appesantisce la digestione per mantenere il dinamismo tipico, potrebbe quindi essere una bowl con yogurt di capra e cereali: basic, ma con l’apporto nutrizionale per compiere grandi imprese.







TORO: CON UNA TORTA AL LATTE CALDO TENACIA E PIACERE SI INTRECCIANO

Un mix di tenacia, sensualità, amore per i piaceri della vita ma anche per la stabilità e la concretezza. Sono queste alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la personalità di chi nasce sotto il segno governato da Venere. Ecco perché un buon inizio di giornata potrebbe essere con una torta al latte caldo: classica ma dalla morbidezza avvolgente, un dolce da forno che può essere preparato in famiglia, per affrontare qualunque ambizione abbinando sostanza e armonia.

GEMELLI: LA CURIOSITA’ È SERVITA QUANDO LATTE, CAFFE’ E BRIOCHE INCONTRANO LE ULTIME TENDENZE

La personalità del segno più curioso, intelligente e flessibile dello zodiaco non potrebbe trovare una colazione migliore di quella che gustiamo in stile urban, cappuccio e brioche, magari facendo indigestione anche delle prime tendenze scrollando social o quotidiani, a seconda delle preferenze generazionali. Perfetta per non rinunciare ad essere sul pezzo nemmeno i primi giorni dell’anno, anche facendo colazione al volo per rincorrere la prossima novità.







CANCRO: PANE AL LATTE, OVVERO UNA MADELEINE CASALINGA

Emotività e gentilezza sono alcuni dei tratti della personalità dei cancro, i più vicini a valori come l’attaccamento alla casa e alla famiglia, premurosi, ma anche tendenti alla nostalgia. Perché non iniziare l’anno con la coccola di un comfort food come il pane al latte? Semplice da preparare, è l’ideale per una colazione che unisce ingredienti tradizionali e gusto e può regalare l’energia e l’ispirazione che talvolta vengono dai ricordi belli. Chi non tornerebbe ogni tanto alle merende spensierate dell’infanzia? I più poetici potranno provare a fare l’esperimento della madeleine di Proust in versione casalinga.

LEONE: UNA COLAZIONE DI ISPIRAZIONE REGALE

Dominato dal sole, orgoglioso e coraggioso, ma anche generoso e leale. Queste alcune delle qualità che le stelle donerebbero agli appartenenti al segno del leone, per definizione il più regale dello zodiaco. Allora perché non assecondare questo tratto anche a tavola per sorridere alla giornata? Un’ispirazione davvero regale potrebbe essere la chocolate biscuit cake, la preferita della regina Elisabetta II. Per prepararne una versione più local è sufficiente partire dai biscotti sbriciolati, appunto, e assemblarli con latte, cacao e pochi altri ingredienti: il salame al cioccolato è infatti un corrispettivo più easy della torta amata dalla regina che ha segnato un’epoca.

VERGINE: KEFIR E FRUTTI DI BOSCO PER ASSICURARSI UNA PARTENZA SANA E PROTEICA, MA DEMURE

Ordinata, precisa, affidabile e dai gusti essenziali, il marchio di fabbrica zodiacale della Vergine. L’attenzione ai dettagli e il senso pratico la rendono un’ottima organizzatrice, con doti analitiche spiccate, completa il quadro una buona dose di ambizione. Qualità che saranno ulteriormente stimolate da una partenza calibrata e completa come quella che proviene dal mix di kefir e frutti di bosco, ad esempio. La semplicità dell’accostamento conserva infatti i benefici nutrizionali assicurati da proteine e vitamine insieme a un gusto pulito e, come direbbero alcuni, demure.

BILANCIA: VIA LIBERA AI SUPERFOOD COME LATTE DI CAPRA E BETA CAROTENE PER RISPLENDERE

Chi spegne le candeline alle porte dell’autunno è associato dallo zodiaco al segno della Bilancia, tradizione vuole dal carattere diplomatico ed equilibrato come l’archetipo. Non solo, però: questo segno è descritto come il più incline alle arti, all’armonia e alla bellezza. Un valido motivo per iniziare la giornata con un alleato che aiuti a risplendere, come uno smoothie pieno di superfood: ad esempio, il mix yogurt di capra e frutti gialli e arancioni come ananas o carote può dare cremosità, proteine e tutti i benefici del beta carotene, amico della vista e della bellezza della pelle perché precursore della vitamina A.

SCORPIONE: REGALARSI UN INIZIO PIENO DI MISTERO

Intuitivo ed enigmatico, chi appartiene al segno dello Scorpione è acuto, passionale, ed emana un fascino misterioso. Un tratto caratteriale che può trovare appagamento iniziando le scoperte dell’anno da un semplice, quanto ghiotto dessert, ovvero un tortino di ricotta con un cuore morbido. La base cremosa darà la voglia di assaggiare un cucchiaio dopo l’altro, fino a svelare il ripieno nascosto. Una piccola sorpresa per iniziare il 2025 con la voglia di raggiungere traguardi e vincere le sfide quotidiane.

SAGITTARIO: UN LUNGO VIAGGIO INIZIA CON UN PANCAKE

Voglia di avventura e amore per i viaggi accompagnati da entusiasmo, altruismo e lealtà sono alcuni dei segni particolari di chi appartiene al Sagittario. E se l’animo da esploratore è sempre alla ricerca di novità, una buona idea potrebbe essere quella di darsi il buongiorno con la colazione d’oltreoceano per eccellenza, ormai diventata internazionale, il pancake, semplicissimo da realizzare con farina, latte, uova e zucchero. Per viaggiare fin dalle prime ore della giornata e anche dalla cucina di casa.

CAPRICORNO: SALATA E SAZIANTE, LA COLAZIONE DEGLI STAKANOVISTI DELLO ZODIACO

Un pancake potrebbe essere il kick off ideale anche per i Capricorno, ma in versione salata. Decisi, intelligenti e affidabili, i Capricorno sono gli stakanovisti dello zodiaco. Ecco perché una colazione salata, dal buon tenore proteico e altamente saziante potrebbe dare una marcia in più per portare a compimento la lunghissima to-do list che avranno predisposto già per le prime giornate dell’anno. Il suggerimento in più? Prediligere un latte di capra, proteico ma leggero, e mixare con verdure di stagione, per non perdere di vista il benessere tra un impegno e l’altro.







ACQUARIO: ROMPERE GLI SCHEMI PARTENDO DAGLI ARRUBIOLUS

Un altro amante dei viaggi, il più originale tra le stelle, è il segno dell’Acquario. Bisognoso di libertà, della propria indipendenza e capace di sposare idee controcorrente, questo segno zodiacale potrà inaugurare l’anno con un fuori programma in controtendenza preparando degli arrubiolus, dolcetti fritti della tradizione sarda con impasto di ricotta, agrumi, latte e zafferano. Legati alla tradizione del Carnevale, assaggiarli “fuori stagione” può essere il modo di iniziare le prime giornate dell’anno in modo diverso dal solito, giocando con date del calendario e ingredienti più o meno aromatici. In altre parole: un buon non-Carnevale!







PESCI: UN CAPCAKE PER IMMAGINARSI GIA’ DA MAGNOLIA BAKERY

L’ultimo segno dello zodiaco è romantico e sensibile, ma altamente adattabile, in grado di entrare in empatia con il prossimo e grande sognatore. Per questa ragione i Pesci potrebbero optare per dei cupcake per colazione. Resi celebri da film e serie TV cult, indimenticabili quelli di Magnolia Bakery amati da Carrie Bradshaw, questi dolci monoporzione e instagrammabili possono far sognare e immaginare nuovi orizzonti, da mettere nel mirino e raggiungere nel 2025.

